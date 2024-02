»Vsaka stavka v zdravstvu je nekoristna, škodljiva, nepravična in v nasprotju z voljo in potrebami bolnikov«

"Obstaja nevarnost, da smo pred zelo hudo krizo zdravstva, če ne bomo ustrezno ukrepali. V primarnem zdravstvu, ki je izjemno pomembno, že dolgo primanjkuje zdravnikov. Napaka je že pri vpisu na medicino. Sprejemajo samo odličnjake. S tem si fakulteta vnaprej zagotovi, da bodo izpiti krasno tekli. Ampak odličnjaki potem želijo v poklicu narediti kariero, ki je primarno zdravstvo na deželi ne zagotavlja. Pogoje za vpis na medicino bi bilo treba spremeniti tako, da se lahko vpišejo tudi tisti, ki niso odličnjaki, imajo pa empatijo, ki je potrebna za dobrega zdravnika. Ko sem jaz delal na deželi, smo imeli vse pokrito z zdravstvenim varstvom. Zdravniki so bili povsod. Zdaj obmejni predeli izumirajo, mladih tam ni. Ampak to ni motilo nobenega predsednika vlade ali države do zdaj."

"Vsaka stavka v zdravstvu bolnikom tako ali drugače omejuje dostop do potrebnih zdravstvenih storitev in s stališča zdravstvenih potreb ljudi in s stališča splošne zdravstvene varnosti je vsaka stavka nekoristna, škodljiva, nepravična in v nasprotju z voljo in potrebami tako bolnikov kot družbe."

"V zdravstvu delajo samo ljudje. Napak se je zgodilo že veliko. Nihče ne more zagotoviti, da se ne bodo več dogajale. Ob vsaki napaki pa je potrebna poštena analiza vseh okoliščin. Vzpostaviti je treba mehanizme, da se v takih okoliščinah ta napaka ne more več ponoviti. To je temelj kakovosti."

(Predsednik etične komisije v zdravstvu Božidar Voljč ob zastrašujočih zgodbah o zdravniških napakah meni, da se je motiti človeško, obenem pa poudarja, da treba spremeniti sistem, ki je po njegovem krivec za nastale razmere, ki se lahko še dodatno poslabšajo; v intervjuju za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija)