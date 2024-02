»Odesa, vrni se domov. To je naše, rusko mesto.«

Tudi nekdanji ruski predsednik za priključitev ukrajinskega mesta Rusiji

Dmitrij Medvedjev v času, ko je bil še ruski predsednik

© government.ru

Nekdanji ruski predsednik in trenutni namestnik vodje ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev se je v pogovoru za ruske medije zavzel za priključitev ukrajinskega pristaniškega mesta Odesa, izključil pa ni niti možnosti ruske zasedbe prestolnice Kijev, od koder po njegovem prepričanju prihaja grožnja Rusiji.

"Odesa, vrni se domov. To je naše, rusko mesto," je dejal Medvedjev v intervjuju za ruske medije, ki ga je danes objavil na svojem kanalu Telegram. Mesto je rusko po svojem jeziku in zgodovini, pa tudi po ljudeh, ki so tam živeli, je zatrdil.

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je Odeso večkrat označil za rusko mesto, a se do morebitnega zavzetja tega črnomorskega mesta ni tako jasno opredelil kot Medvedjev, ki še vedno velja za Putinovega zaupnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V nadaljevanju je spregovoril tudi o zavzetju ukrajinske prestolnice, kar je označil za nujnost. Kot je dejal, bi lahko ruske čete prišle do Kijeva, "če ne zdaj, pa na drugi stopnji razvoja tega konflikta". To je utemeljil z grožnjo, ki da jo Kijev predstavlja za Rusijo.

Mesto je po svojih koreninah rusko, je dejal Medvedjev in dodal, da morajo protiruske "elite", ki zdaj tam vladajo, zapustiti prestolnico. Po njegovem se vse odločitve Kijeva sprejemajo v tujini in na sedežu Nata.

Ob začetku invazije na Ukrajino pred skoraj dvema letoma je Rusiji spodletel poskus zavzetja Kijeva. Tudi pristaniško mesto Odesa med vojno ni prišlo pod ruski nadzor.

Medvedjev, ki je bil predsednik Rusije od leta 2008 do 2012, se skuša od izbruha ruske agresije proti Ukrajini uveljaviti kot eden od zagovornikov trde linije v Moskvi. Večkrat je že zagrozil z uporabo jedrskega orožja proti Zahodu, še poroča dpa.