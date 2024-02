Županova palača

Župan Grosuplja Peter Verlič (SDS) bi imel devetnadstropno upravno stavbo

Grosupeljski Manhattan

© Občina Grosuplje

V Grosupljem, občini, 20 kilometrov oddaljeni od Ljubljane, ki jo že 14 let vodi Peter Verlič (SDS), se obeta največji občinski projekt do zdaj. Gre za projekt ureditve središča, ki se je sprva imenoval »Ureditev centra Grosuplja s kulturnim domom in glasbeno šolo«, nato pa se je prelevil v projekt »Ureditev centra Grosuplja s kulturnim domom, glasbeno šolo in upravno-poslovnim objektom«. Župan je torej projektu dodal še upravno stavbo. A čeprav je občina že lani na podlagi natečaja izbrala idejno zasnovo projekta in je junija za tri milijone evrov najela podjetje Format23 za izdelavo projektne dokumentacije, župan o projektu svetnikom ne razkrije pravzaprav nič, češ da še ni pravi čas.