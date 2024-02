Anketa / Imajo volivci dovolj strankarskega »cincanja« Anžeta Logarja?

Kaj je pokazala tokratna javnomnenjska raziskava Mediane

"Neodvisni" Anže Logar

© Gašper Lešnik

Po zadnji javnomnenjski raziskavi Mediane za POP TV je pravosodna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Dominika Švarc Pipan predsednico SD Tanjo Fajon potisnila na rob političnega preživetja. Volivci pa imajo po poročanju POP TV očitno dovolj strankarskega "cincanja" Anžeta Logarja, prva na lestvici je namreč spet predsednica Nataša Pirc Musar.

Ocena priljubljenosti politikov je pokazala, da je po dveh mesecih vodstvo na lestvici priljubljenosti zopet prevzela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Drugo mesto je zasedel poslanec SDS Anže Logar, tretje pa minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Dominika Švarc Pipan, ki je s svojega položaja ministrice za pravosodje odstopila zaradi objektivne odgovornosti za sporen nepremičninski posel na Litijski, je pristala na petem mestu. Osma je koordinatorka Levice Asta Vrečko. Na deseto mesto se je vzpel prvak NSi Matej Tonin. Premier in predsednik Svobode Robert Golob je zasedel dvanajsto mesto, predsednik SDS Janez Janša je mesto za njim, na dvajsetem mestu pa je pristala zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon.

Tri in pol mesece pred evropskimi volitvami ima med strankami najboljše izhodišče SDS. Največjo opozicijsko stranko bi po anketi podprla dobra petina vprašanih (21,8 odstotka, januarja 23,4 odstotka). Največja koalicijska stranka Svoboda februarja med volivci uživa 15,1-odstotno podporo (januarja 13,7 odstotka). Tretja najbolj priljubljena stranka med volivci je kljub notranjem razkolu postala Levica s 4,8-odstotno podporo (januarja 5,2 odstotka). Sledita NSi s 4,6-odstotno podporo volivcev (januarja 4,3 odstotka) in SD s triodstotno podporo (januarja 8,7 odstotka).

S tem rezultatom SD le še za las ohranja prednost pred neparlamentarnimi Pirati (2,9 odstotka), Resnico (2,8 odstotka) in Vesno (2,4 odstotka). Sledijo SNS (1,7 odstotka), SLS (1,3 odstotka), Naša prihodnost in Dobra država (0,3 odstotka), Naša dežela (0,3 odstotka) in Konkretno (0,1 odstotka) Podpora ostalim strankam je razdrobljena v preostalih sedmih odstotkih (7,3 odstotka).

Skoraj četrtina oz. 23,4 odstotka anketirancev (januarja 22,5 odstotka) ne ve, koga bi volili. Vsak deseti (9,9 odstotka, januarja 8,4 odstotka) ne bi izbral nobene od obstoječih političnih opcij. Dva odstotka vprašanih na vprašanje ni želelo odgovoriti.

Vlada podpore volivcev po skorajšnjem razpletu afere sodna stavba ni bistveno izgubila, poroča POP TV. Njeno delo podpira 30,4 odstotka, še naprej pa ji nasprotuje 55,1 odstotka vprašanih v raziskavi. Podatki raziskave ne kažejo le nizke podpore delu vlade, temveč tudi parlamentu. Le 17,7 odstotka vprašanih je izrazilo podporo delu DZ, 67,3 odstotka jih te podpore ni izrazilo.

V raziskavi so izmerili tudi oceno možnosti za uspeh morebitne politične stranke Anžeta Logarja. Večina vprašanih (31,8 odstotka) je na to vprašanje odgovorila, da možnosti za uspeh te stranke niso niti velike niti majhne. 25,6 odstotka vprašanih je odgovorilo, da ima stranka velike možnosti za uspeh, 8,6 odstotka pa, da so možnosti za uspeh zelo velike. 9,3 odstotka vprašanih verjame, da so možnosti za uspeh stranke zelo majhne. 6,8 odstotka s politično stranko ni seznanjenih.

Javnomnenjsko raziskavo so med 20. in 22. februarjem za POP TV opravili na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana na vzorcu 724 polnoletnih oseb.