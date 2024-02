Nogometni navijači vseh dežel, združite se!

Simbolno obsojanje nasilja na tribunah in moraliziranje o potrebi reševanja podivjanih navijaških hord ni dovolj

Zgražanje, ogorčenje in nenazadnje tudi začudenje po hudih izgredih na nogometni tekmi v Murski Soboti se še ni zares poleglo. Skrajno neprimeren dogodek za športno prireditev so, vsaj na načelni ravni, obsodili vsi ključni akterji. Tako vodilni pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS), ki poudarjajo, da je (skrajni) čas, “da se problema lotimo skupaj z vsemi deležniki. Današnji dogodek je dodaten signal, da je na tem področju potrebna sistemska in celovita ureditev.“ Tudi navijači mariborskega kluba so obsodili eksplozijo pirotehničnega sredstva z učinkom poka. Dogodek je po njihovih besedah zakrivil “le eden, neodgovoren posameznik.”

V kolikor bi bile stvari tako preproste, bi pristojni organi že zdavnaj identificirali krivca za dogodek, ki je slovenski nogomet, sicer v slabi luči, spet približal evropskim ljubiteljem tega športa. A stvari pač niso črno-bele. V prvi vrsti bi morala pobudo prevzeti NZS. Simbolno obsojanje nasilja na tribunah in moraliziranje o potrebi reševanja podivjanih navijaških hord ni dovolj. Od besed k dejanjem. Nenazadnje, kdor je kadarkoli bil na tako imenovanem večnem derbiju je lahko ‘užival’ v petardni simfoniji. Petarde pa niso tudi nobena novost ali posebnost na reprezentančnih tekmah.

Dobrih praks kako preprečiti, da nogomet ne ostane talec nasilnežev, je v Evropi veliko. In v kolikor bi NZS zares želela omejiti uporabo petard in drugih eksplozivnih sredstev, bi to lahko storila s sprejetjem strožjih pravil. Ta običajno tudi najbolj goreče navijače odvrne od povzročanja težav na tribunah, saj bi tako pljuvali v lastno skledo. Aktualni Tekmovalni pravilnik NZS namreč samo v 60. členu navaja ukrepe v primeru prekinitve tekme zaradi neredov ali izgredov, tudi po odigrani tekmi. Suspenz v obliki prepovedi igranja tekem na posameznem stadionu lahko traja največ štirinajst dni. Razmeroma blag ukrep, če pomislimo na posledice dogodkov v Murski Soboti.

Če navijači v Sloveniji za izražanje predanosti klubu prepogosto uporabljajo žaljiv in sovražen diskurz ter se pri tem zanašajo tudi na nasilje, pa se navijači v tujini poslužujejo drugačnih metod. Za prijetnejšo novico v svetu nogometa so poskrbeli nemški navijači, ki so dakazali, da so (lahko) srce in tudi pljuča tega športa. V sredo je namreč nemška nogometna liga, ki med drugim organizira Bundesligo, sporočila, da odstopa od tako imenovanega naložbenega načrta. Ta je predvideval prodajo deleža televizijskih in komercialnih pravic zasebnemu kapitalu. Po kontroverznem sprejemu načrta za pričetek pogajanj je sledila vseobsegajoča mobilizacija navijačev proti skupnemu sovražniku, to pa predstavlja nadaljnja komercializacija in komodifikacija športa.

Predstavniki nemških nogometnih klubov so z dvotretjinsko večino sicer sprejeli pobudo za vstop tujega kapitala. Predlog je bil sprejet, ker je eden predstavnik kluba glasoval za predlog, čeprav so člani kluba na skupščini glasovali proti predlogu. Zaradi nestrinjanja s takojšnjo finančno injekcijo v zameno za osemodstotni delež televizijskih pravic za obdobje dvajsetih let, so navijači pričeli s serijo nenasilnih in domiselnih protestov. Čokoladni kovanci, teniške žogice, radijsko vodeni avtomobilčki in letala ter celo kolesarske ključavnice so bila sredstva s katerimi so navijači manifestirali svoje nasprotovanje tako imenovanemu strateškemu partnerstvu.

Po poročanju nemških medijev naj bi bila družba CVC Capital pripravljena vložiti kar milijardo evrov. S tem pa bi si kupila osemodstotni delež za televizijske in komercialne pravice v naslednjih dvajsetih letih. Ta model poznajo tudi nekatere druge nogometne lige, na primer španska. Prav CVC je leta 2021 v španski nogomet investiral dve milijardi in si s tem pridobil nekaj desetink več kot osemodstotni delež televizijskih pravic za obdobje petdesetih let!

V Nemčiji pa so navijači z bojkotom dosegli, da so ponedeljkove tekme stvar zgodovine, ligaške tekme pa se igrajo v največ šestih terminih. A tudi za to morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kot je na primer sodelovanje nemških ekip v evropskih tekmovanjih.

A zakaj neki se navijači ne strinjajo s predlogom nemške nogometne lige, če ta njihovim klubom prinaša več denarja? Z vstopom strateškega partnerja bi izgubili nadzor nad klubi, koledarjem tekmovanja in termini tekem. Lastniki oziroma imetniki televizijskih pravic si namreč pogosto prirejajo termine tekem na način, da pred male ekrane prilepijo čim več gledalcev. Poleg tega so tekme razpotegnjene od petka do ponedeljka. S tem skušajo povečati svoje prihodke. A to je v nasprotju z željami in pričakovanji vseh, ki redno obiskujejo tekme svojega moštva. Če ponovno kot zgled vzamemo špansko ligo, hitro ugotovimo zakaj tovrsten model za navijače ni najboljši. Vse tekme znotraj posameznega kola so usločene od petkovega do ponedeljkovega večera, termini tekem pa so izjemno ugodni za gledalce pred televizijskimi zasloni. Gledalci si lahko ogledajo prav vse tekme v posameznem kolu v živo.

V Nemčiji pa so navijači z bojkotom dosegli, da so ponedeljkove tekme stvar zgodovine, ligaške tekme pa se igrajo v največ šestih terminih. A tudi za to morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kot je na primer sodelovanje nemških ekip v evropskih tekmovanjih. Načeloma so vse tekme odigrane v petih terminih od petka zvečer do nedeljskega popoldneva. Na ta način lahko navijači tudi lažje načrtujejo odhode na gostujoče tekme.

Združenje nemških navijačev je pozdravilo odločitev glede preklica pogajanj o vstopu tujega kapitala v nemški nogomet. Na ta način so, brez uporabe nasilja ali petard, preprečili posege v strukturo športnih klubov in organizacije tekmovanj. Nemški nogometni klubi namreč niso v rokah peščice tajkunov in multimilijonarjev, pač pa ostajajo v rokah članov, to je navijačev. Prav zaradi njihovih protestov bo nogomet v Nemčiji še naprej bolj podoben športu, kot je to običaj v drugih državah, kjer se ta igra izkorišča za bogatenje kapitala. Nenazadnje pa so navijači dokazali, da imajo veliko moč, ki jo je izjemno težko prezreti, če navijači premagajo trivialne razlike na podlagi klubskih barv in interesov. Številni ljubitelji nogemeta tudi v Sloveniji bi se tako lahko zgledovali po nemškem modelu.