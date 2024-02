»Napake v zdravstvu je pomembno priznati«

Kirurg z Onkološkega inštituta Ljubljana Erik Brecelj je v oddaji Prvaki tedna na Radiu Slovenija dejal, da so napake v zdravstvu za bolnika nedopustne, vendar tudi človeške. Pomembno je, da jih zdravniki ne skrivajo in sprejemajo ukrepe za njihovo preprečevanje v prihodnje, je poudaril. Glede stavke Fidesa pa upa na začetek pogajanj v tem tednu.

Kirurg z Onkološkega inštituta Ljubljana in predsednik strateškega sveta za zdravstvo Brecelj upa, da bodo v sindikatu Fides ta teden stavko končali in začeli s pogajanji z vlado. "Če sem pošten, rešitve ne vidim, ampak upam, da se bo v tem intenzivnem tednu to ustavilo. Težko je gledati, kaj se lahko zgodi, pa tudi Fides ogromno tvega," je opozoril. Če se izkaže, da umik soglasij za nadurno delo ne bo imel tako močnega vpliva na zmanjšanje storitev, kot bi si Fides želel, bodo zdravniki ostali brez sindikata, je ocenil.

Želel bi si ustanovitve sindikata, ki bi se boril za pravice in plače zaposlenih v zdravstvu v javnem sektorju, ki delajo nadpovprečno. "Ti so zaenkrat osamljeni. Se pa najdejo tudi taki, ki delajo malo ter bi radi delali še manj in bili za to več plačani," je še ocenil.

Na vprašanje, ali je cilj Fidesa, ki je po oceni Breclja blizu stranke SDS, rušenje vlade Roberta Goloba, je dejal, da se mu zdi, da sindikat v prvi vrsti rešuje samega sebe iz krize. Inflacija je znižala plače zdravnikov, a stavke, ko je bil na oblasti Janez Janša, ni bilo. "Zahteve Fidesa sedaj slabo razumem, trdijo sicer, da se ne borijo za višje plače," je dejal Brecelj.

Komentiral je tudi primera zamenjave vzorcev tkiv dveh bolnikov na medicinskem centru Barsos in primer napačne diagnostike Inštituta za patologijo. Dejal je, da so taki primeri za bolnika nedopustni, a da je vprašanje, kakšen delež je teh napak. Poleg tega je izpostavil, da napake delajo vsi, pomembno pa je, da jih zdravniki ne skrivajo. "Najboljše bolnišnice imajo največ prijavljenih napak zato, ker jih želijo obravnavati in vstaviti v sistem, da se napake ne dogajajo. V slabih bolnišnicah pa napake skrivajo," je dejal.

Pojasnil je, da je sam predlagal, naj na onkološkem o morebitni napaki pri zamenjavi vzorcev tkiv obvestijo Barsos, kjer so napako priznali. Sprejeli so tudi ukrepe, da bo teh napak čim manjkrat. "Podpore v javnosti nisem zaznal, Slovenija je na tem področju žal nerazvita," je dejal. Izrazil je še pričakovanje, da se bo z zakonom, ki bo urejal področje kakovosti obravnave in varnosti bolnikov, to spremenilo.

Ocenil je še, da se zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel trudi, da se ji sicer malo pozna, da ni zdravnica, da pa bolj obvladuje finančni resor, zelo se spozna na kakovost in varnost bolnikov.