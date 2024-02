Gaza / »Upam, da bomo do ponedeljka imeli prekinitev ognja«

Ameriški predsednik Biden pričakuje skorajšnjo prekinitev ognja v Gazi

Biden je novinarjem dejal, da so v pogajanjih o ustavitvi spopadov blizu, a ne še na cilju

Ameriški predsednik Joe Biden v okviru pogajanj, ki potekajo, pričakuje skorajšnjo prekinitev ognja v Gazi in upa, da bi se ta lahko začela že v ponedeljek. V primeru dogovora, ki bi vključeval izpustitev talcev, je Izrael po njegovih besedah pripravljen tudi ustaviti ofenzivo v palestinski enklavi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom.

"Bliža se ramazan in Izraelci so pristali na to, da med ramazanom ne bodo aktivni, da bi tako lahko spravili ven vse talce," je Biden v ponedeljek dejal v pogovoru s Sethom Meyersom na ameriški televiziji NBC. Ramazan se sicer začenja okrog 10. marca.

Še pred tem je novinarjem dejal, da so v pogajanjih o ustavitvi spopadov blizu, a ne še na cilju. "Upam, da bomo do ponedeljka imeli prekinitev ognja," je dejal v odgovoru na vprašanje, kdaj bi se lahko začel uresničevati morebiten dogovor med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Da je bil v pogajanjih dosežen napredek, je v ponedeljek po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil tudi tiskovni predstavnik State Departmenta. "Dosegli smo napredek v pogovorih med Egiptom, Izraelom, ZDA in Katarjem," je dejal Matthew Miller. Kot pa je dodal, ni jasno, če bo Hamas pristal na zadnji predlog dogovora.

Glede na osnutek, ki ga je od vira blizu pogajanj pridobila agencija Reuters, ta v prvi fazi predvideva 40-dnevno prekinitev ognja, za vsakega talca pa bi Izrael iz svojih zaporov izpustil deset palestinskih zapornikov.

Poleg tega naj bi obe strani v celoti ustavili vojaške operacije, dnevno pa bi se na območje Gaze steklo za 500 tovornjakov humanitarne pomoči. V Gazi naj bi tudi ponovno omogočili delovanje bolnišnic in pekarn ter dovolili dobavo za to potrebne opreme ter goriva.

Izrael naj bi v enklavo dovolil prepeljati tudi opremo za odstranjevanje ruševin in za to potrebno gorivo, ki ga Hamas ne bi smel uporabljati za ogrožanje Izraela, na svoji spletni strani še poroča Reuters.

