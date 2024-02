Francija ne izključuje napotitve sil v Ukrajino / »Poraz Rusije je nujen za varnost v Evropi«

Francoski predsednik Macron je poudaril, da bo za poraz Rusije naredil vse, kar bo potrebno

Macron je opozoril, da vojna v Ukrajini vstopa v tretje leto, vedenje Moskve na politični ravni in na fronti pa postaja vse bolj agresivno

© Flickr

Vedenje Rusije postaja vse bolj agresivno tako na politični ravni kot na fronti, je na današnjem srečanju visokih predstavnikov držav v Parizu, ki se ga udeležuje tudi premier Robert Golob, izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron. Zaveznice je ob tem pozval k okrepitvi pomoči Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Splošno spoznanje danes je, da je ogrožena varnost vseh nas," je v Elizejski palači približno 25 visokim predstavnikom držav povedal Macron. Ob tem je opozoril, da vojna v Ukrajini vstopa v tretje leto, vedenje Moskve na politični ravni in na fronti pa postaja vse bolj agresivno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V luči tega je zaveznice pozval k okrepljeni podpori Ukrajine. "Smo namreč v procesu zagotavljanja naše varnosti danes in jutri," je še dodal.

"Splošno spoznanje danes je, da je ogrožena varnost vseh nas."



Emmanuel Macron,

francoski predsednik

Med približno 25 voditelji in visokimi predstavniki držav, ki so se udeležili konference, so med drugim tudi nemški kancler Olaf Scholz, poljski predsednik Andrzej Duda, pa tudi slovenski premier Robert Golob. Udeležence je prek video povezave nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Srečanje v Parizu je sicer priložnost, da udeleženci ponovno potrdijo svojo enotnost in odločenost pri podpori Ukrajine v njenem boju proti ruski agresiji, je pred srečanjem sporočilo francosko predsedstvo.

Neimenovani francoski uradnik je medtem za AFP pojasnil, da mora srečanje ovreči vsak vtis, da stvari propadajo po neuspehih Ukrajine na bojišču. "Putinu želimo poslati jasno sporočilo, da v Ukrajini ne bo zmagal. Tudi če nove napovedi pomoči ne bodo načrtovane, bodo udeleženci preučili načine za boljše in odločnejše ukrepanje, je še dodal.

X90nQ_QDBb0