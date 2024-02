Rusija / »Pošiljanje vojakov v Ukrajino ni v interesu Zahoda«

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da bi bil v primeru pošiljanja vojakov zahodnih držav v Ukrajino neposreden konflikt med zvezo Nato in Rusijo neizogiben

"Pošiljanje vojakov v Ukrajino ni v interesu zahodnih držav," je danes v odziv na besede francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da je na mizi tudi ta možnost, sporočil Kremelj. Njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je še ocenil, da bi bil v tem primeru neposreden konflikt med zvezo Nato in Rusijo neizogiben.

"To zagotovo ni v interesu teh držav, tega bi se morale zavedati," je Peskov odgovoril na prošnjo za odziv na Macronove besede glede možnosti napotitve sil v Ukrajino. Kot je dodal tiskovni predstavnik Kremlja, številne države "ohranjajo precej trezno oceno morebitnih nevarnosti takih dejanj".

"Samo dejstvo, da se razpravlja o možnosti napotitve nekaj kontingentov iz Natovih držav v Ukrajino, je zelo pomemben element," je še menil Peskov. Dodal pa je, da se Kremelj dobro zaveda stališča Macrona "o potrebi po tem, da Rusiji zadajo strateški poraz".

Na vprašanje, ali bi prihod Natovih vojakov v Ukrajino vodil v neposredno konfrontacijo med zavezništvom in Rusijo, pa je Peskov odgovoril, da v tem primeru "ne bi govorili o možnosti, temveč o neizogibnosti" spopada.

"In te države se morajo vprašati, če je to v njihovem interesu in v interesu njihovih državljanov," je še dodal v izjavah, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je v ponedeljek na srečanju evropskih voditeljev v Parizu naznanil nove korake za okrepitev pomoči Ukrajini v boju proti ruski invaziji, pri čemer ni izključil niti napotitve zahodnih sil v državo, češ da je poraz Rusije nujen za varnost in stabilnost v Evropi. O tem sicer med državami po njegovih besedah ni soglasja.

