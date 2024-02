Poslanci naj se postavijo na pravo stran zgodovine

»Nedopustno je, da se zakonodaja prilagaja profitu, ne pa zdravemu življenjskemu okolju državljank in državljanov Slovenije«

Protest delavcev Salonita v Kanalu ob Soči

© Borut Krajnc

V okoljski organizaciji Greenpeace Slovenija poslance koalicijskih strank pozivajo, da se v primeru odločanja o spremembah zakona o varstvu okolja, ki prinašajo zaostritve zahtev glede izpustov iz naprav za sosežig, postavijo "na pravo stran zgodovine". "Zdaj ni čas, da se zamahne z roko in prepusti pritiskom, ki niso v prid zdravja ljudi," menijo.

Kot je na današnji novinarski konferenci na ljubljanskem Trgu republike poudarila predstavnica Greenpeace Slovenija Lena Penšek, v organizaciji podpirajo prizadevanja prebivalcev srednjega Posočja za ohranitev zdravega življenjskega okolja. Ta so pripeljala tudi do vložitve sprememb zakona o varstvu okolja v zakonodajni postopek.

Po njenih besedah je namreč okoljska katastrofa, ki se že desetletja odvija v Anhovem, nedopustna. "Kar spremljamo v Anhovem, ni unikatno in takšne primere kot mednarodna organizacija opazujemo tudi onkraj slovenskih meja. Na račun kapitala in dobičkov se zdravje ljudi ter okolje in narava postavljata na drugo mesto. Boji v obrobnih krajih, daleč od prestolnic, daleč od politikov, odločevalcem pač niso prioriteta, ker ne prinašajo dovolj političnih točk," je poudarila.

Po njeni oceni je nujno, da vladajoča politika s sprejemom novele podpre dolgoletni boj s "prisluženo malo zmago". "Preprosto nedopustno je, da se po vsej energiji, ki je bila vložena v to, po vsem, kar so prebivalci srednje Soške doline že doživeli, zamahne z roko in prepusti pritiskom, ki niso v prid zdravja ljudi in narave," je navedla in vladajoče stranke spomnila tudi na pomembnost izpolnjevanja koalicijskih zavez in lastnih programov.

Da obstajajo različni standardi za izpuste sosežiga in sežiga, se ji sicer zdi nedopustno. "Če je to nekaj, kar ni v interesu profita podjetij, potem so podjetja tista, ki se morajo temu prilagoditi, ne pa ljudje, ki tam živijo. Nedopustno je, da se zakonodaja prilagaja profitu in ekonomskim modelom podjetij, ne pa zdravemu življenjskemu okolju državljank in državljanov Slovenije," je podčrtala.

Glede nasprotovanja nekaterih zaposlenih in Salonita Anhovo do sprememb zakonodaje je dejala, da je treba fokus razprave usmeriti v pravični prehod, v okviru katerega delavci nikoli ne smejo biti stranska škoda tega, kar se dogaja. "Ko govorimo o pravičnem prehodu, je treba govoriti tudi o tem, na kakšen način se bo v bistvu ta dolina razvijala naprej. Če se bomo na pravi način pogovarjali, bo to odgovorilo tudi na vsa vprašanja glede potencialnih nezaposlenosti in podobno," je prepričana Penšek.

Novela zakona o varstvu okolja, ki so jo v zakonodajni postopek v okviru kampanje Naj Anhovo zadiha s 5000 overjenimi podpisi volivcev vložili v društvu Eko Anhovo in dolina Soče ter Inštitutu 8. marec lani septembra, je tik pred potrditvijo v DZ. Poslanci so na izredni seji sredi meseca opravili drugo obravnavo predloga novele in sprejeli več dopolnil predlagateljev, tretjo obravnavo pa bodo opravili na marčni redni seji.