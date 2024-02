»Nov predlog ameriške resolucije je v najboljšem primeru zavajanje«

Prekinitev ognja je nujen predpogoj za vse ostale dejavnosti v podporo palestinskim civilistom, ki se soočajo z lakoto

Samuel Žbogar je v čustvenem nastopu opisal usodo palestinskih otrok in ponovil, da Varnostni svet mora ukrepati in zahtevati takojšnjo prekinitev ognja, ob tem pa pozval k spoštovanju humanitarnega prava in dostavi humanitarne pomoči

© Borut Peterlin

Prekinitev ognja je nujen predpogoj za vse ostale dejavnosti v podporo palestinskim civilistom, ki se soočajo z lakoto, je na torkovem novem zasedanju o položaju v Gazi v Varnostnem svetu ZN povedal slovenski predstavnik Samuel Žbogar. Podobno mnenje so izražali praktično vsi drugi govorci - z izjemo predstavnika ZDA.

Pred zasedanjem, ki so ga sklicale Slovenija, Gvajana, Švica in Alžirija, so veleposlaniki teh držav novinarjem opisali položaj, pri čemer je Žbogar dejal, da razpravljajo o ameriškem osnutku resolucije, ki za večinsko podporo v Varnostnem svetu še ni na točki, kjer bi moral biti.

"Vsi se strinjamo, da je potrebna prekinitev ognja. Ameriški predlog še ni tam, da bi lahko dobil dovolj glasov za potrditev, ampak delamo naprej, da ustavimo pobijanje civilistov v Gazi," je dejal Žbogar in dodal, da je bila pred vojno polovica prebivalcev Gaze odvisna od humanitarne pomoči, sedaj pa so vsi.

Diplomatski viri pravijo, da se bo delo na ameriškem predlogu resolucije nadaljevalo z upanjem, da bo do začetka muslimanskega svetega meseca ramazana 10. marca dosežen dogovor o premirju in izpustitvi talcev, ki so jih pripadniki palestinskega gibanja Hamas zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra lani. Varnostni svet ZN bi potem tak dogovor potrdil z resolucijo.

Žbogar je vztrajal, da je najpomembnejše takojšnje premirje. "Karkoli se bo zgodilo, pa moramo poskusiti s potrditvijo resolucije pred ramazanom," je dejal.

O položaju v Gazi so na zasedanju med drugim poročali predstavniki več agencij pod okriljem ZN ter generalni sekretar organizacije Zdravniki brez meja Christopher Lockyear, ki je bil zelo kritičen do ameriške uporabe veta v Varnostnem svetu.

"Zgrožen sem, da ZDA vedno znova uporabljajo veto za oviranje prizadevanj za potrditev resolucije, ki bi zahtevala takojšnje premirje. Nov predlog ameriške resolucije je v najboljšem primeru zavajanje, je dejal in Varnostni svet pozval, naj zavrne vsako resolucijo, ki ne bo zahtevala premirja.

Namestnik ameriške veleposlanice Robert Wood je dejal, da je najboljša pot za trajni mir rešitev dveh držav, vendar so na tej poti ovire, kot je zadrževanje izraelskih talcev. "Brez izpustitve talcev ne more biti trajnega premirja v Gazi," je dejal in ponovil, da ZDA delajo na dogovoru o šesttedenskem premirju.

© ZN

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je menil, da je več kot očitno, da Washington nima več nobenega vpliva na Izrael, vendar pa ZDA vseeno blokirajo pot do miru. "Do izpustitve talcev ne more priti brez premirja," je dejal, na koncu pa tudi on podprl rešitev dveh držav kot edino pot do trajnega miru.

Žbogar je medtem v čustvenem nastopu opisal usodo palestinskih otrok in ponovil, da Varnostni svet mora ukrepati in zahtevati takojšnjo prekinitev ognja, ob tem pa pozval k spoštovanju humanitarnega prava in dostavi humanitarne pomoči.

Ponovno je izrazil tudi podporo Organizaciji za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki so ji nekatere države odrekle finančno podporo zaradi obtožb, da so nekateri lokalni uslužbenci agencije sodelovali v napadu Hamasa na Izrael. "UNRWA je hrbtenica humanitarnega odziva v Gazi," je dejal Žbogar.

"Naše izjave v Varnostnem svetu so vse bolj čustvene, ampak tudi vse bolj jasne in odločne. Na mizi imamo osnutek resolucije," je dodal in pozval k resnim pogovorom o sprejemljivem dokumentu, ki bo "utišal nebo nad Izraelom in Gazo ter stradajočim Palestincem zagotovil hrano".