Je filmski festival utrpel resno škodo, ker je antisemitizem ostal brez ugovora?

V Nemčiji se nadaljuje razprava, ki so jo sprožile izjave nagrajencev letošnjega Berlinala glede vojne v Gazi

V Nemčiji se nadaljuje razprava, ki so jo sprožile izjave nagrajencev letošnjega Berlinala glede vojne v Gazi. Tako v politiki kot v kulturnem sektorju se krešejo mnenja glede tega, kako obravnavati protiizraelske izjave, ki so bile izrečene na zaključni slovesnosti filmskega festivala.

Za odmevni izjavi na zaključni prireditvi sta med drugim poskrbela ameriški režiser Ben Russell, ovit v arabsko ruto, ki je Izrael obtožil, da z obstreljevanjem gosto naseljenega območja Gaze izvaja genocid, in palestinski filmski ustvarjalec Basel Adra, ki je dejal, da Izrael izvaja masaker nad palestinskim prebivalstvom, ter požel aplavz občinstva.

Zvezni minister za pravosodje Marco Buschmann (FDP) meni, da je filmski festival utrpel "resno škodo, ker je antisemitizem ostal brez ugovora", je povedal za časnik Funke Mediengruppe. Bavarski državni kancler Florian Herrmann (CSU) pa je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa ministrico za kulturo Claudio Roth (Zeleni) pozval k odstopu, ker da se je prepozno odzvala.

Predsednik Centralnega sveta Judov Josef Schuster je v torek za časnik Jüdische Allgemeine izjavil, da so zahteve po odstopu Claudie Roth pustile "mlačen priokus". Hkrati se je vprašal, ali ima ministrica "sploh kakšen vpliv na kulturno politiko v državi". Pozval je k financiranju kulture, ki je kritična do antisemitizma. "Judje smo naveličani tega, da se moramo vedno zadovoljiti z besedami in obljubami," je povedal.

"Filmski festival je utrpel resno škodo, ker je antisemitizem ostal brez ugovora."



Marco Buschmann,

zvezni minister za pravosodje

V razpravi je bilo slišati tudi svarila pred lažnimi pričakovanji. "Ni konstruktivnih idej, kako se spopasti s situacijo. Gre le za vodenje nekakšne simbolne politike," je v torek za radijsko postajo Bayern 2 povedal direktor izobraževalnega centra Anne Frank Meron Mendel. "Če nam je to všeč ali ne, se moramo naučiti prenašati takšne razprave," pa je povedal za dpa.

Mendel na Berlinalu sicer ni zaznal antisemitizma. "Lahko govorimo o protiizraelskih in enostranskih izjavah, ne pa o antisemitski retoriki," je poudaril izraelsko-nemški publicist na radiu Bayerischer Rundfunk. Glede kritik politikov pa meni, da je šlo le za "nabiranje političnih točk in za vodenje nekakšne simbolne politike".

Mirjam Wenzel, direktorica Judovskega muzeja v Frankfurtu, je za revijo Politik & Kultur menila, da je treba vprašanje ustreznih ukrepov za preprečevanje in omejevanje antisemitizma v kulturnem sektorju "obravnavati v okviru celotne družbe". Med drugim oblikovalcem kulturne politike svetuje, naj bolje koordinirajo sredstva in odgovornosti za izobraževalno delo, kritično do antisemitizma.

Zavzela se je tudi, da "naraščanja antisemitizma v kulturnem sektorju ne bi smeli omejevali z dodatnimi ukrepi, temveč bi morali zagotoviti dodatna sredstva za nadaljnje usposabljanje vodstvenega osebja v kulturnih ustanovah, da bi okrepili njihovo kritično presojo antisemitizma".

"Lahko govorimo o protiizraelskih in enostranskih izjavah, ne pa o antisemitski retoriki."



Meron Mendel,

direktor izobraževalnega centra Anne Frank

Minister za pravosodje Buschmann ob tem meni, da je kazensko pravo glede antisemitskih izjav ustrezno. Kazenska presoja incidentov je stvar pristojnih tožilstev in sodišč. Glede politične presoje pa meni: "Antisemitizem je nedopusten," je dejal za časnik Funke Mediengruppe.

Bavarski državni kancler Florian Herrmann je ministrico za kulturo Roth pozval k odstopu. "Ta odkriti antisemitizem na kulturnem področju je grozljiv," je dejal v Münchnu. "Gospa Roth je očitno popolnoma preobremenjena s to nalogo, zato je postala nesprejemljiva tudi kot zvezna državna ministrica za kulturo in mora odstopiti."

Tako kot drugi politiki CDU/CSU pred njim tudi Herrmann v svojo kritiko ni vključil berlinskega župana Kaia Wegnerja (CDU). Wegner in Roth sta si ogledala slovesnost. Oba sta se odzvala šele po njej in napovedala preiskavo dogodkov. Berlinale organizira zvezna vlada, subvencionira pa ga dežela Berlin.

Na podelitvi nagrad 24. februarja so številni nagrajenci izrekli podporo Palestini in se zavzeli za konec vojne, tudi dobitnica zlatega medveda, Mati Diop. Kako točno naj bi vodstvo Berlinala, ki sicer ves čas poudarja odprtost za različna mnenja, nadziralo izjave nagrajencev, kritiki doslej javnosti niso razkrili.

31JLqu-GtiE

0Fol0tg7NhM