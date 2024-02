Von der Leyen / »Nimamo časa za izogibanje temu vprašanju«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala pripravo prve evropske strategije na področju obrambe. Dodala je, da ni več prostora za iluzije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala pripravo prve evropske strategije na področju obrambe, v ospredju katere bo skupno naročanje. Evropa mora porabljati več, bolje in evropsko, je povedala in pozvala k spremembi miselnosti institucij, industrije in vlagateljev.

"Ko pogledamo okoli sebe, je jasno, da ni več prostora za iluzije. (Ruski predsednik Vladimir) Putin je mir izkoristil za pripravo na vojno. Posledično je svet nevarnejši, kot je bil več generacij," je povedala von der Leyen. Pri tem je opozorila na nevarnosti, ki jih predstavljajo avtoritarni voditelji po svetu, vojno v Gazi, pa tudi vse bolj agresivne trgovinske politike tretjih držav.

Doslej doseženi napredek EU in držav članic na obrambnem področju po njenih besedah kaže, da se je Evropa začela zavedati nujnosti in obsega izziva, ki je pred njo. Vendar pa jo čaka še veliko dela, je poudarila.

Začeti je treba s popolnitvijo in modernizacijo oboroženih sil držav članic. Da bo dovolj materiala za izdelavo operativnih zmogljivosti, pa je treba v prihodnjih petih letih močno okrepiti proizvodne zmogljivosti industrije.

"Nimamo nadzora nad volitvami ali odločitvami v drugih delih sveta. Preprosto nimamo časa za izogibanje temu vprašanju. S podporo naših partnerjev ali brez nje, ne moremo dopustiti, da Rusija zmaga."



"V središču tega mora biti preprosto načelo: Evropa mora porabljati več, bolje in evropsko," je povedala von der Leyen in napovedala predstavitev prve evropske industrijske obrambne strategije. Eden od osrednjih ciljev strategije in naložbenega programa, ki jo bo spremljal, bo skupno naročanje na obrambnem področju, kot je EU po njenem mnenju zelo uspešno storila že pri cepivih in zemeljskem plinu.

Napovedala je tudi povečanje finančne podpore za povečanje proizvodnih zmogljivosti in določitev obrambnih projektov v skupnem interesu.

Pri tem pa mora sodelovati celotna Evropa, zato bo EU v Kijevu vzpostavila urad za inovacije na področju obrambe, kar bo Ukrajino še približalo Evropi.

"Ta skupen korak na obrambnem področju ne bo lahek. Zahteval bo drzne odločitve in politični pogum, predvsem pa novo obrambno miselnost institucij, industrije in vlagateljev," je še povedala predsednica komisije, ki se bo na junijskih evropskih volitvah potegovala za nov mandat.

Izpostavila je pomen podpore malim in srednje velikim podjetjem, ki tudi na področju obrambe predstavljajo hrbtenico industrije. Zato podpira imenovanje komisarja za obrambo v prihodnji Evropski komisiji.

Von der Leyen je poudarila, da je treba razmišljati širše. Zavzela se je za uporabo prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za skupne nakupe vojaške opreme za Ukrajino.

Von der Leyen je poudarila, da je treba razmišljati širše. Zavzela se je za uporabo prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za skupne nakupe vojaške opreme za Ukrajino.

Evropski poslanci so v razpravi večinsko podprli okrepitev obrambne politike in imenovanje komisarja za obrambo v prihodnjem mandatu.

Evropski poslanci so v razpravi večinsko podprli okrepitev obrambne politike in imenovanje komisarja za obrambo v prihodnjem mandatu.

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber se je med drugim zavzel za ustrezno financiranje tega področja. Zvrstili pa so se tudi pozivi, da bi morali vsaj deloma odpraviti odločanje s soglasjem na področju zunanje in obrambne politike, med njimi je bila vodja politične skupine liberalcev (Renew) Valerie Hayer.

Do oblikovanja skupne obrambne politike so bili sicer kritični v skrajno desni skupini Identiteta in demokracija (ID) in Levici. Poslanec Jean-Paul Garraud (ID) se je zavzel za močnejše nacionalne vojske, medtem ko je Martin Schirdewan iz Levice posvaril pred novim oboroževanjem.

