Julija Navalna / »Moj mož ne bo videl, kakšna bo lepa Rusija prihodnosti, vendar jo moramo videti mi«

Žena umrlega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je pozvala k boju proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in dejala, da bo Rusija nekoč svobodna in demokratična

Žena umrlega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna je danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu pozvala k inovativnemu pristopu v boju proti ruskemu režimu in predsedniku Vladimirju Putinu, ki mora iti preko resolucij. Izrazila pa je tudi prepričanje, da bo Rusija nekoč svobodna in demokratična.

y8tGQX2Jb-w

Navalna je Putina označila za vodjo skupine organiziranega kriminala. "Vi in vsi mi se moramo boriti proti tej kriminalni združbi. In politična inovacija tu je, da pri tem uporabimo metode boja proti organiziranemu kriminalu," je pozvala Navalna.

Kot je pojasnila, Putina nikakor ne bo prizadela še ena resolucija ali sklop sankcij, ki se ne razlikuje od prejšnjega. Opozorila je, da se ga ne da premagati na ta način, saj je Putin po njenih besedah človek brez moralnih vrednot in načel.

Zagotovila je, da se lahko v boju proti ruskemu režimu Evropa zanese tudi na več deset milijonov Rusov, ki nasprotujejo Putinu in vojni. "Ne smete jih preganjati - nasprotno, delati morate z njimi, z nami," je poudarila v nagovoru, med katerim je bila večkrat na robu solz.

"Moj mož ne bo videl, kakšna bo lepa Rusija prihodnosti, vendar jo moramo videti mi. In storila bom vse, da se bodo uresničile njegove sanje, da bo zlo premagano in da bo prišla ta lepa prihodnost," je zaključila in požela bučen več minut trajajoč aplavz.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je uvodoma spomnila na pogum Navalnega in dejala, da je predstavljal upanje za boljšo, svobodno Rusijo. "Stebri avtokracije se na koncu vedno zdrobijo pod težo lastne korupcije in želje ljudi po svobodnem življenju," je dodala.

jC583hFinbg

Navalni so sožalje izrazili tudi predstavniki političnih skupin v parlamentu, ki so poudarjali pogum Navalnega, njegove dosežke v boju proti korupciji in upanje, ki je predstavljal za prihodnost Rusije.

Namestnik vodje skupine S&D Pedro Marques je poudaril, da je treba zadostiti pravici in da morajo ruski režim, Putin in vsi vpleteni odgovarjati za svoja dejanja.

Vodja politične skupine Renew Valerie Hayer se je strinjala z Navalno, da je treba storiti več, kot le sprejemati resolucije, ter pozvala k nadaljnji podpori ruske opozicije.

Vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber je med drugim dejal, da "nikoli ne bomo izgubili upanja za svobodno in demokratično Rusijo".

Sovodja skupine Zelenih Terry Reintke je dejala, da bo na koncu zmagala svoboda, namestnik vodje skupine Levica Nikolaj Villumsen pa, da bo zmagala demokracija.

Pri Evropskih konservativcih in reformistih (ECR) ter Identiteti in demokraciji (ID) pa so spomnili na številne ljudi, ki nasprotujejo režimu in predstavljajo upanje za Rusijo.

wx3vHdFRvMo