Po petih mesecih še nič

Kje je preiskava sumov nepravilnosti, zaradi katerih je odstopila ministrica Sanja Ajanović Hovnik?

Sanja Ajanović Hovnik zdaj na državnih železnicah po poročanju medijev dobiva okoli 8400 evrov bruto plače, kar je dobre tri tisočake več, kot je dobivala kot ministrica.

© Luka Dakskobler

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je odstopila 6. oktobra lani. Po skoraj petih mesecih na ministrstvu napovedujejo le, da bodo rezultati notranje revizije, ki preiskuje sume nepravilnosti pri razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic, znani »predvidoma v prvi polovici leta« ter da napovedane zunanje revizije niso naročili, napotili so nas na protikorupcijsko komisijo (KPK) in policijo. Zaradi razveljavitve razpisa so vsi prijavitelji ostali brez denarja, nevladni sektor je bil tarča dodatnih napadov zlasti desnice, čeprav so se nepravilnosti zgodile na ministrstvu, ministrica pa je že vmes dobila službo na državnih Slovenskih železnicah; kot nepravnica v sistemu s skoraj 7000 zaposlenimi zdaj vodi sektor za pravne zadeve in kadre.