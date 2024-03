Kršitve v madžarski SKB

Inšpektorji Banke Slovenije od SKB, ki je od leta 2019 v lasti madžarske OTP, že drugič terjajo ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja

Kako je mogoče, da ena največjih bank ne izpolni ukrepov in se ne drži rokov, ki jih postavi nadzorna institucija?

Banka SKB, ki je zadnja štiri leta v lasti madžarske bančne velikanke OTP, mora letos do konca aprila dokončno odpraviti kršitve, ki so jih v banki že pred dvema letoma odkrili inšpektorji Banke Slovenije, a jih SKB v prvotno določenem roku ni odpravila. Kako je mogoče, da ena največjih bank ne izpolni ukrepov in se ne drži rokov, ki jih postavi nadzorna institucija – še zlasti, če se kršitve nanašajo na področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki je eno najbolj občutljivih področij bančnega poslovanja, in če te kršitve pomenijo tudi prekrške in torej denarne globe? V SKB odgovarjajo s krilatico, da je »sodelovanje z regulatorjem in odpravljanje pomanjkljivosti« za vodstvo SKB in za njene lastnike »prednostna naloga«, kljub temu pa so nas »posvarili« pred škodovanjem ugledu banke.