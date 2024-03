Odpadni tekstil predstavlja veliko okoljsko breme

Del bremena gre pripisati uničenim oblačilom, ki so jih kupci vrnili ali niso bila prodana

Odpadni tekstil predstavlja veliko okoljsko breme za Evropo, v poročilu opozarja Evropska okoljska agencija (EEA). Del bremena gre pripisati uničenim oblačilom, ki so jih kupci vrnili ali niso bila prodana - delež takšnih je skoraj 10-odstoten. Okoljski vpliv distribucije in prodaje na drobno je v primerjavi s tem dokaj skromen.

Od štiri do devet odstotkov tekstila na evropskem trgu je uničenega, ne da bi bil kadar koli dejansko uporabljen, v poročilu, objavljenem na svojih spletnih straneh, ugotavlja EEA. Postopki, potrebni za uničenje tekstila, povzročijo približno 5,6 milijona ton izpustov ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je skoraj toliko kot celotni neto izpusti Švedske leta 2021.

"Le približno tri odstotke škodljivih izpustov na področju tekstila povzročita distribucija in prodaja na drobno, kar pomeni, da tudi dolg in zapleten postopek vračila zelo verjetno ne škoduje okolju, če je izdelek znova prodan in uporabljen."



Evropska okoljska agencija (EEA)

Po najnovejših podatkih kupci v EU vrnejo približno 20 odstotkov oblačil in 30 odstotkov obutve, kupljene prek spleta. V približno 70 odstotkih primerov sta razloga neustrezno prileganje ali splošno nezadovoljstvo z izdelkom.

"Le približno tri odstotke škodljivih izpustov na področju tekstila povzročita distribucija in prodaja na drobno, kar pomeni, da tudi dolg in zapleten postopek vračila zelo verjetno ne škoduje okolju, če je izdelek znova prodan in uporabljen," so zapisali v agenciji.

Za omilitev problematike je treba po njihovih navedbah uvesti ciljne ukrepe in zakonodajne spremembe, ki bi naslovile sistemsko problematiko čezmerne izdelave oblačil in obutve. Kot korak v pravo smer so izpostavili dogovor na ravni EU, ki za doseganje nekaterih okoljskih standardov zahteva prepoved uničevanja neprodanih oblačil, obutve in modnih dodatkov.