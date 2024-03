»Globoko me skrbi, da bi lahko vsaka iskrica v tem sodu smodnika povzročila veliko eksplozijo«

Visoki komisar Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Volker Türk opozarja, da bi lahko imela vojna v Gazi posledice za vse države

Vojna med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi je sod smodnika, ki bi lahko zanetil konflikte širom Bližnjega vzhoda, je danes dejal visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Dodal je, da je nujno treba storiti vse, da bi se širjenju konfliktov izognili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vojna v Gazi je že povzročila nevarno širjenje konfliktov v sosednjih državah. Globoko me skrbi, da bi lahko vsaka iskrica v tem sodu smodnika povzročila veliko eksplozijo. To bi lahko imelo posledice za vse države na Bližnjem vzhodu in tudi širše," je Türk dejal na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice.

Dejal je, da je zaradi več kriznih situacij, ki se med seboj prekrivajo, nevarnost širjenja spopadov v regiji zelo realna. "Vojaško zaostrovanje na jugu Libanona med Izraelom, gibanjem Hezbolah in drugimi oboroženimi skupinami je zelo zaskrbljujoče," je ocenil.

"Incidente in napade, v katerih so bili ubiti civilisti, tudi otroci, reševalci in novinarji, je treba v celoti raziskati. Nujno je treba storiti vse, kar je mogoče, da bi se izognili širjenju konflikta v regiji."



Volker Türk,

visoki komisar ZN za človekove pravice

Poleg tega je sporočil, da je bilo v Libanonu od 7. oktobra lani, ko je izbruhnil konflikt v Gazi, ubitih skoraj 200 ljudi, okoli 90.000 pa jih je notranje razseljenih. Veliko škode so utrpele tudi zdravstvene ustanove, šole in druga pomembna infrastruktura.

Podobna svarila pred širjenjem konfliktov po Bližnjem vzhodu je bilo v zadnjih mesecih moč slišati že večkrat, za zdaj pa ne kaže, da bi se razmere kmalu umirile.

6M5_JlfIpYU