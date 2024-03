»Član Fidesa ni nič več vreden kot medicinska sestra v zdravstvu, vsi si zaslužijo boljše pogoje in boljše plače«

Predsednik vlade Robert Golob je predstavnike sindikata Fides ponovno pozval k zamrznitvi zdravniške stavke

Robert Golob, predsednik vlade

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Robert Golob je na seji DZ predstavnike sindikata Fides ponovno pozval k zamrznitvi zdravniške stavke. Dejal je, da bodo o boljših delovnih pogojih za zdravnike in zdravstveno osebje odločali na stebrnih pogajanjih o plačni reformi. Potrdil je, da so ga iz Fidesa zaprosili za nov sestanek, ki se ga bo udeležil v torek.

Golob je na seji DZ odgovarjal na vprašanje poslanke NSi Vide Čadonič Špelič in vprašanje poslanke Svobode Tamare Kozlovič o tem, kako bo vlada ukrepala v zvezi z zdravniško stavko.

Dejal je, da je prejšnji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan s sindikatom januarja lani res podpisal sporazum o rešitvi stavkovnih zahtev. Ob tem je poudaril, da je Slovenija avgusta lani "doživela največjo naravno katastrofo v svoji zgodovini", zato so vse sindikate obvestili o zamiku javnega plačne reforme na 1. januar 2025. "Vsi sindikati, razen Fidesa, 45 jih je v javnem sektorju, so razumeli, da je treba implementacijo plačne reforme zamakniti. Fides tega ne razume, noče razumeti, raje vzame za talce paciente, najšibkejše, najranljivejše, celo invalide. Ne zanima jih nič drugega, razen kako izbojevati boljše finančne pogoje zase," je dejal Golob.

Predsednik vlade je še dejal, da lahko plačna nesorazmerja v javnem zdravstvenem sistemu rešujejo samo na stebrnih pogajanjih, na katerih bo tudi drugo zdravstveno osebje. "Član Fidesa ni nič več vreden kot medicinska sestra v zdravstvu, vsi si zaslužijo boljše pogoje in boljše plače. Vsi bodo to dobili naenkrat, in ne posamezna skupina hitreje," je dejal.

Omenil je še, da je stavka zdravnikov posledica dviga plač mladim zdravnikom. "Točno ta zgodba vam pove, da ne moremo reševati plačnih nesorazmerij v zdravstvenem sistemu ločeno za posamezne skupine, ker se bo vedno našla skupina, ki bo ugotavljala, da je ostala zadaj," je dejal.

Izpostavil je, da se je večkrat sestal s predstavniki Fidesa, ki so zavrnili vse predloge vlade. Omenil je, da je dobil novo zaprosilo za sestanek s Fidesom in potrdil, da se bo v torek s sindikatom ponovno sestal. "Za kakršnekoli dodatne ukrepe bo najprej treba stavko zamrzniti. To je tisto, kar paciente odrešuje," je dejal. Po njegovih besedah agonije pacientov ne povzroča vlada, ampak Fides z nerazumnim vztrajanjem pri stavki.

Golob je še dejal, da je pravica do osnovnega zdravstvenega varstva in socialne varnosti ustavna pravica. "Prepričan sem, da je ta temeljna pravica nad pravico do stavke. Še posebno takrat, ko se stavka vleče popolnoma nerazumno dolgo in ko se ne kaže nobene pripravljenost, da bi stavko zaključili ali zamrznili," je dejal Golob.

Po njegovih besedah je vlada odlok, s katerim so določili zdravstvene storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke, sprejeli šele v četrtek, saj so upali, da "bo prevladal razum v vrstah Fidesa". Dodal je, da bodo pri odloku vztrajali.

Ob naštevanju vladnih ukrepov za ureditev razmer v zdravstvu je Golob omenil pripravo interventnega zakona, za katerega ne dvomi, da bo potrjen. Podrobnosti pa ni razkril.