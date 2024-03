»Slovenija najostreje obsoja uporabo kemičnega orožja«

Slovenski predstavnik v Varnostnem svetu Združenih narodov (ZN) Samuel Žbogar je ostro obsodil uporabo kemičnega orožja in posvaril Moskvo pred dvojnimi standardi, potem ko je ruski predstavnik razpravo zavrnil kot nepotrebno

Samuel Žbogar na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN)

© Združeni narodi (ZN)

Slovenski predstavnik v Varnostnem svetu Združenih narodov (ZN) Samuel Žbogar je na ponedeljkovem zasedanju ostro obsodil uporabo kemičnega orožja in posvaril Moskvo pred dvojnimi standardi, potem ko je ruski predstavnik razpravo zavrnil kot nepotrebno.

"Slovenija najostreje obsoja uporabo kemičnega orožja, ki ima uničujoč učinek na civilno prebivalstvo in okolje, predstavlja resno kršitev mednarodnega prava in tisti, ki ga uporabljajo morajo odgovarjati," je dejal Žbogar. Dodal je, da so prepoved kemičnega orožja zadnja leta večkrat kršili tako v Siriji kot drugje po svetu.

Omenil je, da se je kemično orožje v Sloveniji uporabljalo v času prve svetovne vojne in njegova uporaba v 21. stoletju ni sprejemljiva.

"Ostajamo zaskrbljeni zaradi številnih neodgovorjenih vprašanj glede kemičnega orožja v Siriji," je dejal. Menil je, da je Sirija ohranila del svojega programa kemičnega orožja, s čimer krši Konvencijo o prepovedi tovrstnega orožja.

"Mednarodne preiskave so potrdile uporabo kemičnega orožja s strani sirskih sil v najmanj devetih primerih, odkar je država pristopila h Konvenciji. Sirijo pozivamo, naj upošteva svoje obveznosti iz konvencije, uniči vse skrivne zaloge in omogoči dostop do krajev, dokumentov in ljudi, ki so potrebni za razjasnitev odprtih vprašanj."

"Stališče Rusije, da mora Varnostni svet ZN modro izkoriščati svoj čas in vire jemljemo na znanje. Ker Rusija ne želi biti označena kot država z dvojnimi standardi, jo bomo na to opozarjali v skladu s potrebami," je dejal Žbogar.

Ruski predstavnik je povedal, da so takšne razprave brezpredmetne, ker Sirija nima in ne uporablja kemičnega orožja.

Britanski predstavnik se s tem ni strinjal in je poudaril, da mora Varnostni svet ostati osredotočen na to grožnjo, dokler Sirija ne dokaže, da je res uničila vse svoje kemično orožje.

Organizacija za prepoved kemičnega orožja je sicer prejšnji teden dokončno ugotovila, da je za zadnji napad s kemičnim orožjem v Siriji leta 2015 odgovorna skrajna skupina Islamska država in tako oprala krivde vladne sile. Ta organizacija je sicer prej poročala o uporabi kemičnega orožja s strani sil režima predsednika Bašarja Asada leta 2017 in 2018.