»Več žensk je v parlamentih, manj je nevarnosti, da se bo država zapletla v vojno«

»Ko gre ženskam bolje, gre bolje vsem«

Ameriški State Department je pred mednarodnim dnevom žensk v ponedeljek že 18. doslej odlikoval ženske, ki so se izkazale s svojim pogumom. Nagrade pogumne ženske so letos dobile posameznice iz Bangladeša, Bosne in Hercegovine, Afganistana, Belorusije, Burme, Kube, Ekvadorja, Irana, Gabona, Japonske, Maroka in Ugande.

Nagrade sta podelila prva dama ZDA Jill Biden in državni sekretar Antony Blinken, ki je dejal, da gre za osebe, ki med drugim zagovarjajo pravice gospodinj v Bangladešu, invalidov v Afganistanu, razkrivajo korupcijo v Ugandi, se borijo proti spolnemu nadlegovanju na Japonskem, pomagajo otrokom posiljenih žensk v Bosni in Hercegovini in se borijo za demokracijo v Belorusiji.

Na podelitvi ni bilo kubanske borke za človekove pravice Marte Beatriz Roque Cabello, ki ji njena vlada ni dovolila, da bi odpotovala v ZDA. Blinken jo je skupaj z drugimi izpostavil kot borko, za katero je pogum vsakodnevna izbira.

Poudaril je, da je boj za pravice žensk po svetu prioriteta zunanje politike ZDA, vlada pa želi povečati proračun za spodbujanje spolne enakosti na 2,6 milijarde dolarjev. Podpora ženskam ni le pravilna ampak tudi pametna poteza, je poudaril.

"Več žensk je v parlamentih, manj je nevarnosti, da se bo država zapletla v vojno. Če bi premostili prepad med spoloma pri zaposlovanju, bi svetovnemu gospodarstvu prispevali 28.000 milijard dolarjev. Ko gre ženskam bolje, gre bolje vsem."



Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

"Več žensk je v parlamentih, manj je nevarnosti, da se bo država zapletla v vojno. Če bi premostili prepad med spoloma pri zaposlovanju, bi svetovnemu gospodarstvu prispevali 28.000 milijard dolarjev. Ko gre ženskam bolje, gre bolje vsem," je dejal.

Nagrade dobijo ženske, ki so se v preteklem letu posebej odlikovale s svojim pogumom, vodstvom in zagovarjanju miru, pravičnosti, človekovih pravic, spolne enakosti in opolnomočenja žensk. State Department je od marca 2007 na tak način odlikoval 190 posameznic iz 90 držav. Nominacije predlagajo ameriška diplomatska predstavništva v tujini.

Podelili so tudi skupinsko nagrado, ki nosi ime po nekdanji državni sekretarki ZDA Madeleine Albright. Dobilo jo je devet nekdanjih političnih zapornic iz Nikaragve.

TR6qFQIeaYE

3pezSfZZLeM

RsHhtYxOTVw