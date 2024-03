»Otroka je ubil Izrael, ki je lakoto uporabil kot orožje«

Zaradi grozljivih razmer v Gazi zaradi lakote umirajo otroci

Riad Mansur, palestinski veleposlanik pri Združenih narodih (ZN)

© Violaine Martin / ZN / Flickr

Ekipa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je konec tedna obiskala dve bolnišnici na severu Gaze, je opozorila na grozljive razmere, v katerih je deset otrok umrlo zaradi lakote, je v ponedeljek opozoril vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ekipa WHO je obiskala bolnišnici Kamal Advane in Al Avda na severu območja Gaze, ki je večinoma odrezan od pomoči, in zbrala informacije o hudi podhranjenosti in stradanju otrok, je na družbenem omrežju X opozoril Tedros.

"To je prvi obisk od začetka oktobra 2023, kljub našim prizadevanjem za reden dostop do severnega območja Gaze," je opozoril.

Medtem je Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha), ki se sklicuje na lokalne zdravstvene oblasti, ki jih nadzoruje Hamas, sporočil, da je v bolnišnici Kamal Advan zaradi podhranjenosti in dehidracije umrlo najmanj 15 otrok.

Palestinski veleposlanik pri ZN Riad Mansur je v ponedeljek v govoru v Generalni skupščini ZN pokazal fotografijo dečka, ki naj bi istega dne umrl zaradi podhranjenosti v bolnišnici na območju Gaze. "Ubil ga je Izrael, ki je lakoto uporabil kot orožje," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Mansur.

Po podatkih ZN v Gazi približno 2,2 milijona ljudem spričo obleganja Izraela grozi lakota, zlasti na severu enklave, kjer je zaradi uničenja, spopadov in plenjenja skoraj nemogoče preživeti. Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril tudi na pomanjkanje elektrike, kar dodatno ogroža možnosti za delovanje bolnišnic, poročajo tuje agencije.