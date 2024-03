Zlorabe Palestincev v izraelskih zaporih

Palestinci ob vrnitvi iz izraelskih zaporov poročajo o številnih zlorabah

Palestinci ob vrnitvi iz izraelskih zaporov po različno dolgih pridržanjih poročajo o številnih zlorabah, je v ponedeljek zatrdil vodja agencije Združenih narodov (ZN) za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini. Izrael je navedbe zavrnil, obenem pa agencijo obtožil, da je v njenih vrstah zaposlenih več kot 450 "teroristov".

Lazzarini je na novinarski konferenci potrdil predhodno poročanje časnika New York Times o notranji preiskavi, ki da je razkrila stanje vrnjenih palestinskih pripornikov. Kot je dejal, ti poročajo o nizu zlorab, vključno z grožnjami z uporabe elektrike, fotografirali naj bi jih gole, jim odrekali spanje in za njihovo ustrahovanje uporabljali pse.

"Videli smo te ljudi, kako se iz pripora po nekaj tednih ali mesecih vračajo popolnoma travmatizirani zaradi preizkušnje, skozi katero so šli," je dejal in potrdil, da so zbrali njihova pričevanja in pripravili notranje poročilo ter ga delili s skupinami, ki se ukvarjajo z zapori.

"Videli smo te ljudi, kako se iz pripora po nekaj tednih ali mesecih vračajo popolnoma travmatizirani zaradi preizkušnje, skozi katero so šli."



Philippe Lazzarini,

vodja agencije UNRWA

Še pred njegovim nastopom je sama agencija sporočila, da so izraelske oblasti priprle tudi številne člane njenega osebja, ki so kasneje poročali o tovrstnem ravnanju v zaporih, navajali pa da so tudi primere spolnih zlorab. Med drugim naj bi bili z mučenjem prisiljeni v podpis priznanj v zvezi z napadom palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra.

Izraelska vojska je obtožbe zavrnila kot neutemeljene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Agencija UNRWA se je znašla v središču pozornosti, ko jo je Izrael januarja obtožil, da so njeni uslužbenci sodelovali v napadu na jugu Izraela, ki je terjal približno 1160 življenj, večino civilistov. Več držav je zaradi obtožb začasno ustavilo financiranje agencije. ZN so več zaposlenih odpustili in uvedli notranjo preiskavo.

Izrael je v ponedeljek svoje obtožbe še razširil. "Glede na obveščevalne podatke UNRWA zaposluje več kot 450 teroristov, ki pripadajo terorističnim organizacijam na območju Gaze, pretežno Hamasu," je v izjavi sporočila vojska.

Delovanje agencije, ki se je zaradi pomanjkanja sredstev znašla v krizi, je v ponedeljek v Generalni skupščini ZN branil Lazzarini, ki je posvaril pred ustavitvijo delovanja, češ da bi bilo to kratkovidno. "Z ukinitvijo bi žrtvovali celotno generacijo otrok, zasejali seme sovraštva, zamer in bodočih konfliktov," je opozoril.

9e7GCgMJexo

SI5I_3CXkPA

P7BiKiARdUI