NPU / 16 hišnih preiskav v zvezi z nakupom stavbe na Litijski v Ljubljani

Sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

V SD so za STA dejali, da kriminalisti danes v okviru hišnih preiskav niso obiskali sedeža stranke, prav tako hišne preiskave ne potekajo pri zdaj že nekdanjem generalnem sekretarju SD Klemnu Žibertu (na desni, poleg predsednice SD Tanje Fajon), na katerega so tudi leteli očitki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan.

© SD / Facebook

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) danes skupaj s kriminalisti več policijskih uprav izvaja 16 hišnih preiskav zaradi nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, so poročanje Necenzurirano za STA potrdili na Generalni policijski upravi (GPU). Preiskava poteka tudi v prostorih ministrstva za pravosodje, so tam potrdili za STA.

Kot so pojasnili na GPU, preiskujejo "sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po I. in II. odstavku 240. člena kazenskega zakonika v zvezi z nakupom nepremičnine za potrebe pravosodnih organov". Več informacij bodo posredovali v nadaljevanju, so napovedali.

Zaradi nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, vrednega 7,7 milijona evrov, so se na pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu. Švarc Pipan je v preteklih tednih zatrjevala, da je bila pri nakupu zavedena, prst pa je pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke SD. Na ministrskem stolčku je tako kljub pozivom matične SD k odstopu in ob podpori premierja Roberta Goloba vztrajala še nekaj časa in se pred dokončnim odstopom sama lotila razčiščevanja okoliščin nakupa.

V poročilu o domnevnih nepravilnostih pri nakupu stavbe na Litijski je med drugim izpostavila prirejeno projektno dokumentacijo in sum zunanjih vplivov.

V SD so za STA dejali, da kriminalisti danes v okviru hišnih preiskav niso obiskali sedeža stranke, prav tako hišne preiskave ne potekajo pri zdaj že nekdanjem generalnem sekretarju SD Klemnu Žibertu, na katerega so tudi leteli očitki Švarc Pipan.

Na GPU so 23. februarja za STA zapisali, da je NPU v okviru preiskave nakupa stavbe na Litijski cesti pridobil določeno dokumentacijo od ministrstva za pravosodje in da vodi predkazenski postopek v skladu z usmeritvami pristojnega državnega tožilstva. Več informacij tedaj niso razkrili.

Primer preverjajo tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije.