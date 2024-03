Državni zbor potrdil Andrejo Katič za ministrico za pravosodje

45 glasov ZA in 18 glasov PROTI

Državni zbor je potrdil Andrejo Katič za ministrico za pravosodje

© Gov.si

Državni zbor je s 45 glasovi za in 18 glasovi proti potrdil Andrejo Katič za ministrico za pravosodje. Katič je pred poslanci že zaprisegla. Dejala je, da se nadeja dobrega sodelovanja, vendar se zaveda, da "prihaja v zahtevnem času". Upa še, da jim bo skupaj uspelo delati v dobrobit pravosodja.

Predsednik vlade Robert Golob je v obrazložitvi imenovanja dejal, da je Katič zelo primerna kandidatka za ministrico. Izpostavil je, da je dolgoletna političarka s številnimi izkušnjami tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju, poleg tega je naloge ministrice na pravosodnem resorju že opravljala.

V strankah koalicije so v predstavitvi stališč poslanskih skupin izrazili podporo Katič za novo pravosodno ministrico. Po oceni SD, Svoboda in Levica ima Katič bogate politične izkušnje in potrebno znanje za vodenje pravosodnega resorja. Dobro se zaveda tudi vseh izzivov, ki jo čakajo v pravosodju, so poudarili na današnji seji DZ. Med prioritetnimi izzivi so med drugim ureditev problematike plač v pravosodju in soočenje z bojem proti korupciji.

Od nove ministrice pa pričakujejo tudi, da bo proučila ozadje afere s spornim nakupom stavbe na Litijski cesti in da bodo odgovorni prevzeli odgovornost za svoja ravnanja v zvezi s tem.

Pričakovanje, da bo nova ministrica razčistila nakup stavbe na Litijski cesti, so izrazili tudi v opoziciji. V luči afere z nakupom stavbe na Litijski cesti po mnenju NSi ne gre zaupati zgolj ugotovitvam dosedanje ministrice Dominike Švarc Pipan, ki bi morala pred nakupom stavbe odrediti lastno cenitev.

Od nove ministrice pričakujejo tudi, da bo povrnila zaupanje v pravosodje in pravno državo. V SDS pa so ocenili, da Katič sicer razume pereče teme pravosodja, vendar konkretnih rešitev za to področje ne podaja.

Novega kandidata oz. kandidatko za pravosodnega ministra so SD in premier iskali po odstopu Dominike Švarc Pipan. Slednja se je z ministrske funkcije poslovila po tistem, ko je kot predstojnica ministrstva podpisala pogodbo o nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, vredno 7,7 milijona evrov.