Jelinčičeva in Toninova nestrpnost

Ksenofobne izjave o narodnih skupnostih nekdanje Jugoslavije

Matej Tonin

Vroča razprava o predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ je razburila predvsem Novo Slovenijo in Zmaga Jelinčiča. V Toninovi stranki so na predlog zakona vložili vrsto dopolnil in ugotavljajo, da je zakon ustavno sporen, če pa njihovi predlogi ne bodo sprejeti, bodo zahtevali posvetovalni referendum.

Predlagatelji v stranki Levica so pri tem opozorili na nedopustno širjenje ksenofobije na valu populizma, ki so ga brez moralnih zadržkov zajahali krščanski demokrati. Nič ni pomagalo pojasnilo, da nihče ne uvaja obveznega pouka jezikov iz bivše Jugoslavije, pri tem je Tonin raje spregovoril o norosti: »Noro … Vlada predlaga, da bi v slovenskih šolah država tujim otrokom plačevala tečaje za učenje albanščine, srbščine in drugih jezikov nekdanje Jugoslavije. Prav to prinaša zakon o uresničevanju kulturnih pravic narodov bivše SFRJ. Narediti moramo vse, da se tuji otroci v naših šolah čim hitreje naučijo slovenskega jezika. Nobene potrebe ni, da na naše stroške ‘utrjujejo’ znanje albanščine ali srbščine. Nova Slovenija zato zahteva posvetovalni referendum.«

Ena od grafik Nove Slovenije, v kateri so pohiteli s ceneno ksenofobno in nacionalistično propagando

Jelinčičeva retorika hujskanja

Če pustimo ob strani nevaren ksenofobni impulz, s katerim želi Tonin na podlagi nacionalističnih čustev zanetiti sovraštvo po že znanem propagandističnem scenariju iz delavnic na Trstenjakovi, želim tokrat izpostaviti predvsem anemičen odziv na hujskaštvo, ki si ga je privoščil prvak nacionalistov, o katerem zadnje čase slišimo manj. Zmago Jelinčič je v svojem video nagovoru buril strasti in jezo z vulgarnostmi, ki jih lahko štejemo za sovražni govor: »Kva je levičarski ritolizniki? Me prav zanima, kako boste prevedli vaše inštrukcije o lizanju riti v jezike srbskega, hrvaškega, bosanskega, črnogorskega, albanskega naroda in tako naprej … Če ne drugi, vas bodo starši teh otrok, nabili na tisto, kar želite dobiti v rit. Jebite se …«

Na tovrstno netenje sovraštva in nasilja praktično nismo zaznali odziva obsodbe. Za sovražni govor štejemo oblike širjenja nestrpnosti do določene manjšine ljudi na podlagi njihovega etničnega, verskega, spolnega ali drugega prepričanja, včasih tudi zunanje okoliščine. Tokrat je pospremljen z žaljivim jezikom, kot so »ritolizniki«, »lizanje riti«, »jebite se«.

Razdvajanje in fizično nasilje

Problematičnost ni le v tem, da uporaba tovrstnega diskurza izkazuje prezir in pomanjkanje spoštovanja do skupine ali manjšine ljudi, ampak je bistveno utemeljena na etnični diskriminaciji. Jelinčičev nastop želi biti nestrpen in žaljiv, tokrat je usmerjen proti več etničnim skupinam in je ponižujoč za npr. srbski, hrvaški, bosanski, črnogorski in albanski narod. Ali kot je na podoben način povedal ogorčeni poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek, predlog znova obuja že preživeto idejo »multikulti« – za krščanske demokrate obstaja le ena vera in ena kultura, multikulturalizem pa bi morali tako rekoč prepovedati. Na ta način tak govor spodbuja občutke sovražnosti in prezira, kar prispeva k razdvajanju in spodbujanju konfliktnih odnosov med Slovenci in drugimi skupinami.

Mimogrede: omenjeni prvak SNS nima nobenih težav, da vas, očitno proti plačilu, kot klenega Slovenca v reklami Siola odpelje k hrvaškemu zobarju v Opatijo, ker očitno slovenski niso dovolj dobri. V tej izjavi pa Jelinčič ob tem ne le žali in ponižuje etnične skupine iz naše nekdanje skupne države, s čimer legitimira predsodke, stereotipe in diskriminacijo na etničnem temelju, ampak celo pripisuje grožnje z nasiljem. Če izjavite, da bodo starši otrok prejeli tisto, kar si zaslužijo, saj vas »bodo nabili na tisto, kar želite dobiti v rit«, lahko to razumemo kot poniževanje teh skupine s pomočjo grožnjo s fizičnim nasiljem ali nekakšnim maščevanjem.

Brez obsodbe

Jelinčičeve sovražne besede so nesprejemljive in še bolj radikalno kot Toninove ustvarjajo ozračje nestrpnosti, strahu, prezira in sovraštva do ljudi, ki živijo med nami. Pričakovali bi, da bodo vladajoče stranke, varuh človekovih pravic in aktivna civilna družba obsodili ponižujočo komunikacijo nestrpnosti, nasilja in sovraštva v vseh primerih, ustrezni organi pa jo bodo tudi preganjali.

Vsakdo bo opazil, da se to ni zgodilo.

