Do uhajanja informacij nemške vojske privedla napaka posameznika

Pistorius je po objavi posnetka opravil več klicev z zaveznicami in dobil zagotovila, da njihovo zaupanje v Berlin ostaja neomajno

© Flickr

Do nedavne objave posnetka pogovora med častnikoma nemških zračnih sil glede podpore Ukrajini je privedla napaka posameznika, je danes izjavil nemški obrambni minister Boris Pistorius in pojasnil, da je eden od udeležencev na sestanek vstopil prek nepooblaščene povezave. Dodal je, da zaupanje zaveznic v Berlin kljub incidentu ostaja neomajno.

Pistorius je po objavi posnetka opravil več klicev z zaveznicami in dobil zagotovila, da njihovo zaupanje v Berlin ostaja neomajno. "Vsi se zavedajo nevarnosti takšnega prisluškovanja in vedo, da nihče ne more zagotoviti 100-odstotne zaščite," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dodal na novinarski konferenci.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je trenutno na obisku v Sarajevu, je medtem objavo posnetka označila za del hibridnega vojskovanja ruskega predsednika Vladimirja Putina, katerega cilj je destabilizacija evropskih držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsaka država, tudi Nemčija, mora storiti vse, kar je v njeni moči, da se zagotovi najboljša možna zaščita v zvezi z notranjo in kibernetsko varnostjo," je še dodala.

38-minutni zvočni posnetek pogovora med častnikoma nemških zračnih sil je v petek objavila vodja ruske državne televizije RT Margarita Simonjan. V njem častnika razpravljata o možnostih namestitve manevrirnih raket taurus in njihovi rabi, ki bi lahko vključevala tudi napad na polotok Krim.

Tudi Pistorius je kmalu po objavi posnetka opozoril, da gre za hibridni napad in poskus destabilizacije Nemčije. Rusija je medtem od Nemčije zahtevala pojasnila in opozorila, da vsebina pogovora dokazuje vpletenost Zahoda v vojno v Ukrajini.

Ruski mediji so v ponedeljek poročali, da je rusko zunanje ministrstvo zaradi posnetka na pogovor poklicalo nemškega veleposlanika v Moskvi Alexandra Grafa Lambsdorffa. To so sicer v Berlinu zanikali in pojasnili, da se je veleposlanik zgolj udeležil predhodno načrtovanega sestanka na ruskem ministrstvu.

