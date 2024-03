»V EU lahko vstopi samo celovita BiH«

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je v Sarajevu pozvala Bosno in Hercegovino, naj izkoristi zgodovinsko priložnost za začetek pristopnih pogajanj z EU in nadaljuje izvajanje reform

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes v Sarajevu pozvala Bosno in Hercegovino, naj izkoristi zgodovinsko priložnost za začetek pristopnih pogajanj z EU in nadaljuje izvajanje reform. Opozorila je, da v EU lahko vstopi samo celovita BiH in da bodo preprečili vse odcepitvene težnje.

Baerbock je Sarajevo obiskala v času, ko je BiH v pričakovanju odločitve Evropskega sveta, ki bi na marčevskem zasedanju lahko potrdil začetek pristopnih pogajanj.

V BiH so doslej sprejeli več pomembnih zakonov iz paketa reform oz. 14 prednostnih nalog, ki jih morajo izpolniti za začetek pristopnih pogajanj z EU, med njimi tudi zakon o preprečevanju pranja denarja in dogovor o sporazumu z evropsko agencijo EU za mejno in obalno stražo (Frontex).

Po drugi strani še vedno niso sprejeli zakona o preprečevanju nasprotja interesov in zakona o sodiščih ter tehničnih sprememb volilnega zakona, ki bi zagotovile integriteto volilnega postopka.

Baerbock je danes po srečanju s člani predsedstva BiH in zunanjim ministrom BiH Elmedinom Konakovićem poudarila, da je napredek BiH na evropski poti mogoč le, če bodo hitro in dosledno izvajali reforme.

Poudarila je, da so reformni zakoni, ki jih v BiH še niso sprejeli, pomembni za vzpostavitev vladavine prava, tehnične spremembe volilnega zakona pa da so pomembne za izvedbo lokalnih volitev v oktobru.

Konaković je medtem dejal, da je vsem jasno, da BiH do 20. marca mora sprejeti pomembne zakone. Obenem je izrazil upanje, da bodo v BiH nadaljevali izvajanje ne tako lahkih reform.

"Pred nami so obveznosti, da moramo sprejeti več pomembnih zakonov iz teh 14 prednostnih nalog. Razpravljamo o podrobnostih zakona o nasprotju interesov, kar kaže na našo odločenost, da nadaljujemo evropsko pot hitreje kot kadarkoli prej," je pojasnil in poudaril, da ostajajo zavezani takšni politiki.

Vodja nemške diplomacije je danes med drugim še izpostavila, da v EU lahko vstopi samo celovita BiH, o čemer se je posebej pogovarjala tudi s srbsko članico predsedstva BiH Željko Cvijanović. Opozorila je tudi, da bodo "odcepitvene fantazije" jasno zaznali in jih preprečili.

Predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik, ki ohranja tesne stike z Moskvo, namreč ne skriva odcepitvenih teženj, pred časom pa je napovedal sprejetje volilnega zakona, ki bi v tej entiteti omogočil izvedbo svojih volitev.

Baerbock je Sarajevo obiskala takoj po tem, ko sta se tam mudila zunanja ministra Avstrije in Italije, Alexander Schallenberg in Antonio Tajani. Oba sta tako kot nemška kolegica pozvala BiH, naj izkoristi priložnost za sprejetje potrebnih zakonov in tako zagotovi začetek pristopnih pogajanj z EU v marcu.

Ruska agresija proti Ukrajini je ponovno spodbudila težnjo EU po širitvi na Zahodni Balkan. BiH je status kandidatke za članstvo dobila decembra 2022, za Severno Makedonijo, Črno goro, Srbijo in Albanijo. Edina država Zahodnega Balkana brez statusa kandidatke ostaja Kosovo, ki je prošnjo za članstvo vložilo leta 2022.