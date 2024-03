»Slovenija globoko obžaluje ameriški veto na resolucijo za takojšnje premirje v Gazi«

Stališče Slovenije je, da je prekinitev sovražnosti edini način za končanje trpljenja v palestinski enklavi

Prižiganje sveč v imenu pobitih, ranjenih in izginulih prebivalcev Gaze na Trgu republike

© Janez Zalaznik

Slovenija globoko obžaluje ameriški veto na resolucijo za takojšnje premirje v Gazi, je v nadaljevanju zasedanja Generalne skupščine ZN povedal slovenski veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh. Ob tem je ponovil stališče Slovenije, da je prekinitev sovražnosti edini način za končanje trpljenja v palestinski enklavi.

Zasedanje, ki se je začelo v ponedeljek, se nadaljuje danes, pri čemer velika večina članic ZN zahteva takojšnje premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Države prav tako želijo videti povečanje dostav humanitarne pomoči Palestincem v Gazi, zavračajo načrte Izraela za napad na Rafo in zahtevajo izpustitev talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra.

Alžirija je 20. februarja predlagala resolucijo za konec spopadov, ki jo je podprlo 13 članic Varnostnega sveta ZN, vključno s Slovenijo, ZDA so vložile veto, Velika Britanija pa se je vzdržala. Po novem se po vsaki uporabi veta s strani katere od petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN skliče zasedanje Generalne skupščine o tem.

"Konflikt v Gazi traja že pet mesecev. Pet mesecev neizmernega trpljenja. Slovenski poziv za premirje postaja močnejši z vsakim novim poročilom, z vsakim novim podatkom. Poziv te skupščine je bil jasen, poziv globalne skupnosti je bil jasen. Slovenija zaradi tega globoko obžaluje uporabo veta," je dejal Malovrh in ponovno obsodil napad Hamasa na Izrael ter zahteval brezpogojno izpustitev talcev.

Izrael je pozval, naj ne uresniči načrtov o napadu na Rafo in v polnosti upošteva ukaz Meddržavnega sodišča (ICJ) o zaščiti civilistov v Gazi. Pozval je tudi k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči v enklavo in pri tem poudaril, da je po mednarodnem pravu stradanje prebivalstva opredeljeno kot zločin.

Agencijo ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je ponovno označil za hrbtenico humanitarnega odgovora v Gazi, na koncu pa poudaril, da lahko le prekinitev sovražnosti prepreči nadaljevanje alarmantnega obsega pobijanja, trpljenja in uničenja. "Ohranjanje mednarodnega miru in varnosti je osnovna naloga Varnostnega sveta in v tej krizi ima jasno vlogo," je še dejal.

Predstavnik ZDA Robert Wood je v ponedeljek ponovil, da so veto vložili zato, ker da resolucija ne bi pomagala pri sprejetju dogovora o premirju, o katerem trenutno potekajo pogajanja.

Izraelski veleposlanik Gilad Erdan je ogorčeno kritiziral ZN, ker doslej še ni bilo razprave o zločinih pripadnikov Hamasa, ki da mučijo in posiljujejo zajete talce, velika večina govornikov pa se je bolj osredotočala na usodo Palestincev.

Predsednik Generalne skupščine ZN Dennis Francis je v ponedeljek položaj v Gazi označil za katastrofalnega in sramotnega. Palestinski predstavnik Rijad Mansur je poudaril, da so grozodejstva, ki se dogajajo v Gazi trenutno največja grožnja mednarodnemu miru.

"Izraelu je potrebno ukazati, da ustavi nasilje in sprejme prekinitev ognja," je dejal in dodal, da se grozodejstva nadaljujejo, ker so Izraelci prepričani, da ne bodo odgovarjali zanje.