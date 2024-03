Volilni super torek v znamenju Bidna in Trumpa

Demokrat Joe Biden in republikanec Donald Trump sta v skladu s pričakovanji in napovedmi anket nizala zmage na strankarskih volitvah in zborovanjih za izbiro predsedniškega kandidata, ki so na t. i. super torek potekale v 15 zveznih državah in na Ameriški Samoi. Na slednji je slavil doslej neznan kandidat, v Vermontu pa Nikki Haley.

Biden je na Ameriški Samoi izgubil strankarska zborovanja proti Jasonu Palmerju, ki je z lokalno kampanjo osvojil 51 glasov proti Bidnovim 40, poroča Washington Post. Gre bolj za zanimivost kot problem za Bidna, med drugim zaradi števila oddanih glasov in zaradi tega, ker volivci Ameriške Samoe ne morejo sodelovati na novembrskih predsedniških volitvah.

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley pa je uspela premagati Trumpa na strankarskih volitvah v Vermontu. Po strankarskih zborovanjih v nedeljo v Washingtonu je to šele njena druga zmaga v več kot 20 dosedanjih tekmah. To za upe na končni uspeh ni bilo dovolj in Haley naj bi po poročanju medijev še danes naznanila slovo od kampanje.

Biden je medtem brez težav osvojil veliko večino glasov v Iowi, kjer so šele sedaj prešteli glasovnice po pošti, ki so se oddajale že od januarja. Prepričljivo je zmagal še v 14 zveznih državah - Vermontu, Virginiji, Severni Karolini, Alabami, Mainu, Massachusettsu, Oklahomi, Tennesseeju, Teksasu, Arkansasu, Koloradu, Minnesoti, Utahu in nazadnje v Kaliforniji, poročajo ameriške televizije.

Več težav kot s protikandidatoma - aktivistko Marianne Williamson in kongresnikom Deanom Phillipsom - je imel Biden ponekod z neopredeljenimi volivci, ki so predstavljali predvsem glas protesta zaradi njegove podpore Izraelu.

V prvem odzivu je Biden volivce posvaril pred Trumpom, češ da je odločen uničiti ameriško demokracijo, odvzeti temeljne svoboščine, kot je denimo odločanje žensk o svojem zdravju, in uvesti nove davčne olajšave za bogate. Trump bo rekel ali naredil karkoli, da bi se spet zavihtel na oblast, je v izjavi, ki jo je objavila njegova kampanja, še sporočil Biden.

Trumpa so ameriške televizije razglasile za zmagovalca v 14 zveznih državah - Alabami, Aljaski, Arkansasu, Kaliforniji, Koloradu, Mainu, Massachusettsu, Minnesoti, Severni Karolini, Oklahomi, Tennesseeju, Teksasu, Utahu in Virginiji. Le v Vermontu mu je zmago odvzela Haley.

V odzivu na rezultate je Trump zadnje dogajanje označil za neverjetno noč. "Z razlogom ga imenujejo super torek," je dejal navdušeni množici v Mar-a-Lagu na Floridi. "Ta je velika. Pravijo mi, poznavalci in drugi, da take, tako odločilne še ni bilo," je svojo zmago komentiral Trump, ki je bil obenem znova kritičen do Bidna.

Na super torek je razdeljena tretjina delegatov za konvencijo, ki jo bodo republikanci imeli julija v Milwaukeeju, demokrati pa avgusta v Chicagu. Kot izhaja iz štetja ameriške televizije NBC, jih ima Trump glede na doslej potrjene zmage 1057, Haley pa 92. Za zmago jih je potrebnih 1215. Biden jih ima 1564, potrebuje pa jih skupno 1968.

