»Pozivamo k takojšnji in trajni humanitarni prekinitvi ognja«

Voditelji članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) in Avstralije so pozvali k takojšnji in trajni prekinitvi ognja v Gazi, tamkajšnje humanitarne razmere pa opisali kot grozljive

Voditelji članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) in Avstralije so danes pozvali k takojšnji in trajni prekinitvi ognja v Gazi, tamkajšnje humanitarne razmere pa opisali kot grozljive. O besedilu izjave tridnevnega vrha v Melbournu so se uskladili po razgreti razpravi, ki se je med drugim vrtela okrog poimenovanja ustavitve spopadov.

"Pozivamo k takojšnji in trajni humanitarni prekinitvi ognja," so zapisali voditelji desetih držav članic Aseana in Avstralije. Obenem so obsodili napade na civiliste in civilno infrastrukturo, ki da nadalje poslabšujejo humanitarno krizo v Gazi, kjer je omejen dostop do hrane, vode in drugih osnovnih dobrin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zavzeli so se za hiter, varen in neoviran humanitarni dostop do vseh, ki potrebujejo pomoč, vključno z večjimi zmogljivostmi na mejnih prehodih, tudi na morju. Izrazili so še podporo agenciji ZN za palestinske begunce (UNRWA), čeprav je Avstralija zaradi obtožb o sodelovanju njenih uslužbencev v napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael začasno ustavila financiranje agencije.

Voditelji držav Aseana in Avstralije so izjavo sprejeli v okviru tridnevnega vrha, kjer je bilo dogajanje v Gazi predmet razgrete razprave. Singapur je denimo preprečil obsodbo "uporabe stradanja" na območju Gaze, diplomati pa so prerekali glede izraza za ustavitev spopadov. Niso se mogli zediniti, ali naj izjava pozove k popolni prekinitvi ognja ali k humanitarnemu premoru.

Na območju jugovzhodne Azije živi okrog 40 odstotkov vseh muslimanov na svetu in tako Indonezija kot Malezija sta odločni podpornici Palestincev. A druge vplivne članice Aseana, kot je denimo Singapur, imajo tesnejše vezi z Izraelom.

Ob bližanju muslimanskega svetega meseca ramazana številne države, vključno z ZDA, krepijo prizadevanja za zagotovitev neke vrste ustavitve spopadov na območju Gaze.

