»Izrael se še vedno izogiba glavnim točkam pogovorov o prekinitvi ognja«

Pogovori o prekinitvi ognja v Gazi

ZDA so Varnostnemu svetu ZN predložile posodobljen osnutek resolucije, ki poziva k dogovoru o takojšnji prekinitvi ognja v Gazi za šest tednov in izpustitvi talcev, je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa. V Kairu se medtem nadaljujejo pogovori o prekinitvi ognja, Hamas pa se je zavezal, da bo sodeloval do sklenitve dogovora.

Preostalih 14 članic VS ZN lahko sedaj predlaga svoje spremembe osnutka, ki so ga predložile ZDA. Za zdaj še ni znano, kdaj bi lahko o predlogu glasovali in če bo do glasovanja sploh prišlo. Resolucije Varnostnega sveta ZN so sicer zavezujoče po mednarodnem pravu.

Pogovori v Kairu so se začeli v nedeljo, na njih pa si egiptovski, ameriški in katarski posredniki s sprtima stranema prizadevajo doseči dogovor o šesttedenski prekinitvi ognja v Gazi. Izraelskih pogajalcev na pogovorih v egiptovski prestolnici sicer ni, ker palestinsko islamistično gibanje Hamas ni predložilo zahtevanega seznama izraelskih talcev.

Palestinsko gibanje

Hamas je medtem danes sporočil, da bo prek posrednikov nadaljeval pogovore, dokler ne bo dosežen dogovor o prekinitvi ognja z Izraelom. "Gibanje je pokazalo potrebno prožnost, da bi dosegli dogovor, ki zahteva celovito prekinitev agresije proti našemu ljudstvu," so sporočili in Izrael ponovno obtožili oviranja pogovorov.

"Izrael se še vedno izogiba glavnim točkam pogovorov, zlasti tistim, ki bodo omogočile trajno prekinitev ognja, vrnitev razseljenih ljudi, umik izraelskih sil iz Gaze in zagotavljanje potreb naših ljudi," je še dodalo palestinsko gibanje.

Izraelska vojska je medtem v torek na kontrolni točki Wadi Gaza zavrnila konvoj 14 tovornjakov s hrano, ki je bil namenjen na sever Gaze. Ko se je konvoj preusmeril, pa ga je ustavila in izropala množica obupanih ljudi, je opozoril Svetovni program za hrano (WFP).

"Čeprav konvoju ni uspelo priti na sever in zagotoviti hrane ljudem, ki stradajo, WFP še naprej preučuje vse možnosti, da bi s tovrstnimi prizadevanji nadaljeval," je dejal namestnik izvršnega direktorja WFP Carl Skau. Ker Gazi grozi lakota, so ameriška in jordanska letala v torek v skupni operaciji z Egiptom in Francijo nad enklavo odvrgla pakete s hrano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letalska dobava pomoči sicer ni najučinkovitejši način za dostavo hrane stradajočim ljudem in ne bo preprečila lakote, opozarja Skau. "Potrebujemo vstopne točke v severni del Gaze, ki nam bodo omogočile dostavo zadostne količine hrane za pol milijona ljudi, ki jo obupno potrebujejo," je še dodal.

Izrael naj bi medtem prvič dovolil vstop humanitarne pomoči na območje Gaze po morju, poroča izraelska televizija Kanal 13. Pomoč bodo financirali in zagotovili Združeni arabski emirati, ki bodo ladjo s pomočjo najprej poslali na Ciper, kjer jo bodo pregledali izraelski predstavniki, nato pa naj bi jo izpraznili na plaži v Gazi, poroča katarska televizija Al Jazeera.