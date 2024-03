Skupaj proti HDZ

Deset hrvaških levo-liberalnih strank skupaj na volitve

Plenković je ocenil, da se opozicija ni sistematično pripravila na volitve in da vladajoči po košarkarski terminologiji vodijo s 25 točkami razlike

© Arno Mikkor / Flickr

Deset hrvaških levo-liberalnih strank je v torek zvečer doseglo dogovor o skupnem nastopu na prihajajočih parlamentarnih volitvah. V koaliciji Za boljšo Hrvaško bo poleg največje opozicijske stranke SDP devet manjših parlamentarnih in neparlamentarnih strank, a brez drugih dveh največjih strank levice Zmoremo! in Socialdemokratov.

Veliko koalicijo poleg Socialdemokratske stranke Hrvaške (SDP) sestavljajo Fokus, Istrski demokratski sabor (IDS), Primorsko-goransko zavezništvo (PGS), Reformisti, Center, Delavska fronta, Stranka z imenom in priimkom (Dalija Orešković), Glas in Hrvaška kmečka stranka (HSS).

"Tu je deset političnih strank levice in sredine, ki popolnoma razumejo, v kakšnem trenutku je zdaj Hrvaška, ki popolnoma razumejo, v katero smer HDZ potiska Hrvaško. In prav zato, ker vemo, da Hrvaška to lahko počne bolje, da Hrvaška to mora početi bolje, smo se danes dogovorili, da bomo na volitvah, ki so pred nami, nastopili skupaj," je v torek zvečer sporočil predsednik SDP Peđa Grbin.

Grbin je pojasnil še, da se bo koalicija imenovala Za boljšo Hrvaško in da se bodo o nosilcih list v posameznih volilnih enotah dogovorili v prihodnjih dneh.

"Tu je deset političnih strank levice in sredine, ki popolnoma razumejo, v kakšnem trenutku je zdaj Hrvaška, ki popolnoma razumejo, v katero smer HDZ potiska Hrvaško. In prav zato, ker vemo, da Hrvaška to lahko počne bolje, da Hrvaška to mora početi bolje, smo se danes dogovorili, da bomo na volitvah, ki so pred nami, nastopili skupaj."



Peđa Grbin,

predsednik SDP

Sabor bodo po napovedih hrvaškega premierja Andreja Plenkovića razpustili najkasneje do 22. marca, predsednik države Zoran Milanović pa bo nato razpisal volitve. Kot najverjetnejši datum volitev se vse bolj omenja 12. maj.

Levo-zeleni Zmoremo! in Socialdemokrati so napovedali, da bodo na volitve šli samostojno. V Zmoremo! se z SDP sicer pogovarjajo o t. i. pikčasti koaliciji oz. skupnem nastopu v štirih volilnih enotah.

Odpadniki stranke SDP, ki so se poimenovali Socialdemokrati, pa bodo, kot kaže trenutno, na volitvah nastopili popolnoma samostojno. Kot je v izjavi za medije v torek namreč dejal Davorko Vidović, ima stranka svoj volilni program. Napovedal je, da ne bodo sodelovali niti na protivladnih protestih 23. marca, ki jih pripravlja opozicija.

"Mi smo, ko smo sprejeli odločitev, imeli jasno smer delovanja. Prišli smo pripravljeni z nosilci list od prve do 11. volilne enote."



Andrej Plenković,

hrvaški premier

Koalicijo Za boljšo Hrvaško je v torek zvečer za hrvaško javno televizijo HTV komentiral tudi Plenković. Ocenil je, da se opozicija ni sistematično pripravila na volitve in da vladajoči po košarkarski terminologiji vodijo s 25 točkami razlike. "Mi smo, ko smo sprejeli odločitev, imeli jasno smer delovanja. Prišli smo pripravljeni z nosilci list od prve do 11. volilne enote," je še dejal.

V HDZ so v minulih dneh napovedali, da bo HDZ na volitvah sodelovala z dosedanjimi partnerji, med katerimi so predstavniki manjšin in nekatere manjše stranke različnih političnih usmeritev. Možnost sodelovanja s konservativno stranko Most in desnim Domovinskim gibanjem je Plenković v torek v pogovoru za HTV medtem zavrnil.

PiE2x3cpaNQ

Pi5t2IeMQdg