»Če želimo nekaj premakniti po 30 letih, mora prevladati nacionalno pred zasebnim interesom«

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je zagotovila, da naj bi se prenova ljubljanske Drame končala do konca leta 2026, stroški prenove pa naj bi bili še vedno 58,5 milijona evrov

Asta Vrečko, ministrica za kulturo

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v današnji izjavi za medije zagotovila, da časovnica in stroški prenove SNG Drama Ljubljana ostajajo nespremenjeni. Prenova naj bi se tako končala do konca leta 2026, stroški prenove pa naj bi bili še vedno 58,5 milijona evrov.

Spomnila je, da je prenova ljubljanske Drame največji projekt v zadnjih 30 letih na področju kulture in da projekt prenove ne vključuje samo prenove obstoječih prostorov Drame, ampak tudi zagotovitev nadomestnih prostorov v času prenove največjega nacionalnega gledališča ter prenovo skladišča v Šentvidu.

Za začetek prenove je zadnja točka gradbeno dovoljenje, za katerega po besedah Vrečko "imamo vse potrebno", čakajo samo še na razglasitev javne koristi za cesto ob Drami, katere solastniki so poleg Drame še Mestna občina Ljubljana in 127 stanovalcev, za potrebe gradbišča.

Kot je še povedala ministrica za kulturo, je po zakonodaji potrebno soglasje sosedov za uporabo ceste ali razglasitev javne koristi. S stanovalci so več kot leto dni potekali pogovori, a so, tako Vrečko, žal nekateri posamezniki naslavljali na državo zahteve, ki jih zakonsko ni mogoče uresničiti, je pa bilo po njenih besedah zadoščeno vsem njihovim drugim željam. "A do soglasja vendarle ni prišlo, zato smo se odločili za razglasitev javne koristi," je povedala.

Na upravnem sodišču je bila tudi že zavrnjena tožba stanovalcev, tako da "sedaj gre postopek dalje in ko bo ta postopek končan, bo vloženo tudi gradbeno dovoljenje", je napovedala ministrica.

"Če želimo nekaj premakniti po 30 letih, mora prevladati nacionalno pred zasebnim interesom. Žal mi je sicer, da nekaj posameznikov tega ni tako sprevidelo, ampak gre izključno za uporabo ceste za namen prenove Drame," je še povedala ministrica.

Dodala je, da mora biti vlaganje v javno kulturno infrastrukturo javni interes. "Ko bo ta postopek zaključen in bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, se bodo začela dela na sami stavbi, vse nekako točno poteka v skladu s časovnico," je še zagotovila.

"Ko bo ta postopek zaključen in bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, se bodo začela dela na sami stavbi, vse nekako točno poteka v skladu s časovnico."



Asta Vrečko,

ministrica za kulturo

Ob Drami se sicer trenutno zaključujejo arheološka dela. Po koncu letošnje sezone pa se bo začela selitev Drame v prireditveni prostor L56 v industrijski coni Litostroj v Šiški. "Cilj in skupna želja vseh je, da se nova sezona Drame začne nemoteno," je danes še dejala ministrica.

Glede nadomestnih prostorov so v Drami po besedah Vrečko opravili različna poizvedovanja, tako v javnem kot zasebnem polju, in so, tako ministrica, izbrali najboljšega ponudnika, ki bo ponudil najboljše možne prostore in stabilnost programa. Žal v javnih zavodih po besedah ministrice ni kapacitet, ki bi Drami lahko nudile nemoteno izvedbo programa.

Na novinarsko vprašanje RTV Slovenija, ali jo skrbi, ker je prostor na Litostrojski cesti 56 pod hipoteko, je ministrica danes odgovorila, da so ustrezne službe na ministrstvu pogodbo pregledale, sama pogodba, ki je sklenjena za tri leta, pa ima po njenih besedah tudi vse ustrezne varovalke.

Drama naj bi za najem prostorov na Litostrojski 56 plačevala 71.000 evrov na mesec.