»Lahko glasujete za kateregakoli kandidata razen Putina«

Vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna, je Ruse pozvala, naj na zadnji dan predsedniških volitev uprizorijo proteste proti Vladimirju Putinu

Vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna, je danes Ruse pozvala, naj na zadnji dan predsedniških volitev, ki bodo potekale od 15. do 17. marca, uprizorijo proteste proti Vladimirju Putinu, in sicer tako, da pred volišči oblikujejo dolge vrste. Obenem naj izberejo kateregakoli kandidata razen Putina.

V posnetku na YouTubu je Navalna podprla pobudo, naj volivci na prihajajočih volitvah, na katerih se Putinu obeta nov šestletni mandat, preobremenijo volišča. Predlog, ki so ga organizatorji poimenovali "Poldne proti Putinu", je sicer v enem od svojih zadnjih objav iz zapora, preden je umrl, podprl tudi Aleksej Navalni.

"Moramo na volišča na isti dan ob istem času: 17. marca ob 12. uri. Kaj potem? Lahko izbirate. Lahko glasujete za kateregakoli kandidata razen Putina. Lahko uničite glasovnico. Lahko z veliki črkami napišete 'Navalni'," je v posnetku dejala Julija Navalna.

Volitve, ki bodo potekale med 15 in 17. marcem, je ob tem označila za farso in menila, da lahko Putin na koncu predstavi kakršenkoli rezultat, ki ga želi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navalna je po smrti soproga, ki je umrl 16. februarja v kazenski koloniji na skrajnem severu Rusije, obljubila nadaljevanje njegovega dela. Danes je sporočila, da ji upanje daje na tisoče ljudi, ki so od pogreba minuli petek obiskali grob njenega soproga. Označila jih je za najpogumnejše in najbolj poštene ljudi v državi. "Smo številčni in smo močni," je dodala.

Žalujočim za Navalnim v Rusiji ves čas grozi možnost aretacije, saj so kakršnikoli protesti prepovedani. Ob polaganju rož in napisov je bilo od njegove smrti po vsej državi pridržanih več sto ljudi. Oblasti so po podatkih nevladne organizacije OVD-Info aretirale tudi pet ljudi, ki so se bodisi udeležili pogreba ali obiskali njegov grob.

