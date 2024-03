Izrael odobril širitev nezakonitih naselbin

Izrael je odobril načrte za gradnjo 3476 novih stanovanjskih enot v treh izraelskih naselbinah v bližini Jeruzalema na zasedenem Zahodnem bregu

Izrael je odobril načrte za gradnjo 3476 novih stanovanjskih enot v treh izraelskih naselbinah v bližini Jeruzalema na zasedenem Zahodnem bregu, so danes poročali izraelski mediji, pozneje pa je to potrdila pristojna ministrica. Te naselbine po mednarodnem pravu sicer veljajo za nezakonite, a si vlada kljub temu prizadeva za njihovo širitev.

Po poročanju časnika Haaretz naj bi Izrael 694 stanovanjskih enot zgradil v Efratu, 2452 v Maali in še 330 enot v Kedarju. Do odločitve oblasti je že bila kritična izraelska organizacija za varstvo človekovih pravic Mir zdaj. "Namesto da bi gradila prihodnost upanja, miru in varnosti, izraelska vlada tlakuje pot našemu uničenju," je zapisala na omrežju X.

Ministrica za naselbine Orit Strok je na omrežju X potrdila medijske navedbe. "Skoraj 3500 stanovanjskih enot", je zapisala članica Verske sionistične stranke in dodala, da s tem izpolnjujejo svoje obljube, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Gradnja novih stanovanjskih enot je sicer odgovor oblasti na strelski napad na cesti v bližini naselbine Maale pred približno dvema tednoma, v katerem je bil ubit Izraelec, več pa je bilo ranjenih. Po podatkih izraelskih obveščevalcev so bili trije storilci Palestinci z Zahodnega brega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kmalu po napadu je namreč izraelski skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič pozval k gradnji več kot 3000 novih stanovanjskih enot na Zahodnem bregu. "Naj vsak terorist, ki hoče ubijati Izraelce, ve, da se bomo na napade odzvali s poglabljanjem nadzora nad celotno deželo Izrael," je takrat dejal Smotrič.

Na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, med približno tremi milijoni Palestincev živi okoli 700.000 izraelskih naseljencev.