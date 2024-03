V posmeh davkoplačevalcem

Zakaj je mariborsko upravno sodišče glede državne pomoči v energetski krizi razsodilo v korist družbe SIJ - Slovenska industrija jekla?

Matjaž Han, Robert Golob in Tibor Šimonka (Sij) na vrhu slovenskega gospodarstva 29. novembra 2023

Te dni je prvi sodni epilog dobila zgodba, povezana z junija lani zamrznjenimi izplačili državne pomoči družbi SIJ - Slovenska industrija jekla. Odločitev mariborskega upravnega sodišča še ni pravnomočna, vendar nakazuje, da bo morala država – njena agencija Spirit – hčerinskim družbam SIJ verjetno izplačati celotno odobreno, a še neizplačano pomoč ob energijski draginji: gre za 5,6 milijona evrov z zamudnimi obrestmi, te so zdaj okoli 700.000 evrov. Ta epilog odpira vprašanje, kakšne varovalke imajo zakoni za pomoč gospodarstvu. Skupina SIJ bo namreč zdaj do milijonske državne pomoči zaradi visokih cen energije očitno upravičena kljub temu, da so si vodilni matične družbe SIJ – med njimi tudi Tibor Šimonka, sicer predsednik Gospodarske zbornice Slovenije – za leto 2022 izplačali rekordnih 21 milijonov evrov večinoma nagrad, lastniki pa 5,8 milijona evrov dividend.