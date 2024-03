Uvoz orožja v Evropo se je v zadnjih petih letih skoraj podvojil

Ukrajina je četrta največja uvoznica orožja na svetu, največji izvoznici pa sta ZDA in Francija, ki je na drugem mestu zamenjala Rusijo, potem ko se je ruski izvoz orožja prepolovil

Ameriški predsednik Joe Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron



Uvoz orožja v Evropo se je v zadnjih petih letih skoraj podvojil, izhaja iz poročila, ki ga je danes objavil Mednarodni inštitut za mirovne raziskave (Sipri). Ukrajina je četrta največja uvoznica orožja na svetu, največji izvoznici pa sta ZDA in Francija, ki je na drugem mestu zamenjala Rusijo, potem ko se je ruski izvoz orožja prepolovil.

Med letoma 2019 in 2023 se je uvoz orožja v Evropo v primerjavi z obdobjem 2014-2018 povečal za 94 odstotkov, razkriva poročilo inštituta Sipri s sedežem v Stockholmu. Ker lahko obseg dobav iz leta v leto močno niha, Sipri predstavlja podatke za petletna obdobja, kar omogoča bolj stabilno merjenje trendov.

Ukrajina je v omenjenem petletnem obdobju postala največji evropski uvoznik orožja in četrti največji na svetu. Največ orožja je Ukrajina uvozila iz ZDA (69 odstotkov) in Nemčije (30 odstotkov). Od februarja 2022, ko je Rusija začela invazijo v Ukrajini, je Kijevu vsaj trideset držav zagotovilo znatno vojaško pomoč, je zapisano v poročilu.

Največja uvoznica orožja je bila Indija, sledita ji Savdska Arabija in Katar. Veliko količino orožja, predvsem iz ZDA in Evrope, namreč uvažajo države Bližnjega vzhoda, v države na tem območju je bilo namenjenih 30 odstotkov orožja, ugotavlja poročilo. Večino orožja, ki so ga uvozile bližnjevzhodne države, so dobavile ZDA (52 odstotkov), sledijo tri evropske države: Francija (12 odstotkov), Italija (10 odstotkov) in Nemčija (7,1 odstotka).

Največje izvoznice orožja pa so bile v obdobju med letoma 2019 in 2023 ZDA in Francija, ki je prehitela Rusijo. Ta prvič po več desetletjih ni več ena od dveh največjih dobaviteljic orožja na svetu, saj se je njen izvoz zmanjšal za 53 odstotkov. Moskva ob tem orožje izvaža tudi v manj držav, in sicer je leta 2019 orožje izvažala v 31 držav, leta 2023 pa v 12 držav, navaja poročilo.

ZDA in zahodnoevropske države so v omenjenem petletnem obdobju izvozile 72 odstotkov vsega orožja, medtem ko je bil ta delež v obdobju med letoma 2014 in 2018 62-odstoten. ZDA so izvoz orožja povečale za 17 odstotkov in pokrivajo 42 odstotkov svetovnega trga. V obdobju 2019-23 so dobavile orožje 107 državam, kar je več kot v katerem koli prejšnjem petletnem obdobju in veliko več kot katerikoli drug izvoznik orožja, navaja poročilo.

Francija je izvoz orožja v obdobju 2019-2023 v primerjavi s predhodnim petletnim obdobjem povečala za 47 odstotkov. Največji delež njenega izvoza orožja (42 odstotkov) je šel v države v Aziji in Oceaniji, še 34 odstotkov pa v države Bližnjega vzhoda. Povečanje francoskega izvoza orožja je bilo predvsem posledica dobav bojnih letal Indiji, Katarju in Egiptu, navaja poročilo.

Med desetimi največjimi izvoznicami sta izvoz orožja povečali Italija (za 86 odstotkov) in Južna Koreja (12 odstotkov), pet pa jih je izvozilo manj, in sicer Kitajska (5,3 odstotka), Nemčija (14 odstotkov), Združeno kraljestvo (14 odstotkov), Španija (3,3 odstotka) in Izrael (25 odstotkov), med drugim izhaja iz poročila Sipri.

