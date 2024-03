Politična moč govoric

Komu verjeti?

Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber

»Kadrovske rošade v Svobodi, se premier Golob že vidi kot evrokomisar za energetiko?« Ne, to ni naslov na Nova24TV, ampak na MMC RTV Slovenija, kar bi pomenilo, da bo javni servis, ki goji najvišje novinarske standarde, zagotovo vedel več in bolje.

Predstavljajmo si za hip, da morda zapisano ne drži in je novica o selitvi predsednika vlade v Bruselj v celoti izmišljena, propagandna govorica. Še več, novinarjem ne bi smelo biti posebej težko napovedi preveriti pri njem, če se že njegovim komunikatorjem ne zdi vredna demantija. Kako delujejo govorice in ali so lahko usodne za politiko?

Ne more biti posebnega dvoma, da politična propaganda, sploh če je podprta z medijsko mašinerijo, spoznanju o usodnosti pritrjuje. Največ koristi, zelo neposrednih, bi od konkretne govorice zagotovo imela Trstenjakova, ki že dolga leta briljira v razvoju psihopropagandnih tehnik. Toda dokler ni demantija, bo javnost pač ugibala po starem vzorcu: »Kaj pa, če je vse res?« in premier res odhaja?

Nadleguje kolege

Poglejmo, kaj smo o vsebini govorice lahko prebrali na strani javnega servisa: »’Prav Boštjančiča naj bi po nekaterih namigih počasi pripravljali za novega mandatarja, Golob pa naj bi se po evropskih volitvah videl kot novi komisar. Tu lahko dodam tvit predsednika SDS-a Janeza Janše – navajam: Drži. Golob že nekaj časa nadleguje kolege v Evropskem svetu, da bi rad bil prihodnji komisar za energetiko,’ je kadrovske rošade v Svobodi za Radio Slovenija komentiral Tomaž Celestina.«

Politična fabula v medijski zgodbi je torej naslednja: v novem valu obsežnih zamenjav po slovesu Vesne Vuković, ki so zarezale celo v kabinet predsednika vlade na čelu s Petro Škofic, napoveduje pa se tudi odhod Kaje Širok, Saše Leban, Melite Župevc, celo Petre Bezjak Cirman, stoji spekulacija, da bo krmilo vlade počasi prevzel minister za finance.

Še več, novice govorijo o tem, da se bo znebil tudi vodje poslanske skupine Boruta Sajovica. Boljše vprašanje je zato, koga se ne bo? Golob pa se bo odpravil v Bruselj, ker mu diši mesto političnega komisarja. Celo več, viri namigujejo, da je omenjeni aktiven nadlegovalec v tej smeri – in kot vir navajajo Janšo. Komu zdaj verjeti?

Kako jih demantirati?

Kot vemo, je zavračanje govoric in njihovo zanikanje že po sebi praviloma neuspešno – sicer zmanjšuje vero ljudi v njeno določeno vsebino, toda največkrat ne povrne političnega zaupanja takrat, ko ni mogoče predložiti trdnih in nazornih dokazov o nasprotnem. Nekatere novice so seveda takšne, da je že v njihovi naravi, da je to nemogoče – in omenjena je take vrste. O tem, da ne odhajate za političnega komisarja, pač ne morete predložiti klasičnih dokazil; govorice lahko le zanikate.

Študije govoric, lažnih novic in dezinformacij večinoma svarijo pred njihovo obsežno učinkovitostjo in zametke razprave o tem bi lahko odkrili že v Aristotelovi Retoriki. Doslej so bile predvsem usmerjene v njihovo vlogo v vojnih razmerah, kjer je seveda propaganda bistveni del psihološkega boja v konfliktu med dvema ali več državami, s pojavom interneta in novih medijev pa so postale oblike delovanja govoric nepredstavljivo pestre. Njihovemu množenju očitno ne sledi ustrezna analiza in še manj politična preventiva. Zato si poskusimo predstavljati, kaj natančno sploh delajo Golobovi komunikatorji, če se jim zdi vredno takšne govorice dopuščati?

Prihaja Samanta

Po poročanju POP TV se na vladi zadnje čase zatekajo k raznim zunanjim svetovalcem, kar kaže, da piarovcem bodisi zmanjkuje idej ali pa je vladna komunikacija pod vedno večjim vplivom Petre Aršič in Golobove partnerke Tine Gaber, če verjamemo istemu viru. Ena zadnjih svetovalnih pridobitev, ki se je pojavila v palači, je vplivnica Samanta Cimerman, katere nasvete so novinarji neposredno povezali s kadrovskimi menjavami: »Kadrovske rošade so neuradno del širšega načrta nove komunikacijske strategije, pri čemer so se na vladi posvetovali tudi s spletno vplivnico in svetovalko za družbena omrežja Samanto Cimerman. Pri poskusu dviga ratingov vlade pa bo bržkone sodeloval tudi minister za zamejce. ‘S predsednikom sva se precej pogovarjala tudi o tej temi. Da je bila na nek način ena od naših hib tudi komunikacija. Moje imenovanje je seveda odvisno tudi od predsednika in pustimo času čas. V tem trenutku sem minister za Slovence v zamejstvu in član vlade RS,’ je povedal Arčon.«

Že novica, da bo komuniciranje prešlo v roke ministra za zamejce, je vredno polnega čudenja glede na njegova formalna znanja in tudi izobrazbo – o kateri se ne ve veliko. In kdo je nova Golobova pridobitev, spletna vplivnica Cimerman?

Sicer vodi podjetje SocialSidekick.net in je specialistka za fotoučinke na instagramu, toda grobo lahko domnevamo, da pozna drugo vplivnico – Tino Gaber. Predstavlja se kot oseba, ki vam bo pospešila prodajo, če jo najamete. Za slovensko vlado ima dobro novico, še zapiše na svoji predstavitveni strani, saj bo postala »vaše skrito orožje«.

Nova svetovalka vlade: Samanta Cimerman obljublja boljšo prodajo (SocialSidekick.net)

Ko se šalijo s svojimi novimi orožji, se na vladi šalijo do konca. Ne vemo še, ali bodo družbeni profili članov vlade po novem vsebovali filtre in bomo občudovali mačje obraze ministrov. Kar bi bilo ključno vedeti, je zagotovo podatek, kdo in zakaj odloča o množičnih odhodih v okolju predsednika vlade in ali so vse trenutne kadrovske »rekonstrukcije« posledica novih svetovalcev in starih partnerjev.

Ali se strokovnjakinje za fotoučinke kaj spoznajo na politično moč govoric, bomo videli kmalu. Kajti te so lahko usodne in njenih rušilnih učinkov ne bo mogel ustaviti noben filter na instagramu predsednika vlade.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**