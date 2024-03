Golob / »Skrajni čas je, da se stavka zdravnikov zamrzne, zanjo ni prav nobenega razloga več«

Predsednik vlade Robert Golob je poudaril, da zdravniška stavka škodi pacientom

Robert Golob, predsednik vlade

Skrajni čas je, da se stavka zdravnikov zamrzne, zanjo ni prav nobenega razloga več, je po današnjem obisku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor v izjavi medijem dejal predsednik vlade Robert Golob. Zahvalil se je osebju UKC in dejal, da je s tem, kar je danes videl, zelo zadovoljen.

Premier se je zahvalil vsemu osebju UKC Maribor, negovalcem, strokovnemu osebju, medicinskim sestram, zdravnicam in zdravnikom, ki po njegovih besedah tudi v teh dneh enako predano delajo in skrbijo za paciente. "To sem se lahko danes tudi prepričal na lastne oči na UKC Maribor. In moram reči, da sem bil s tem, kar sem videl, zelo zadovoljen. In videl sem tudi zadovoljne paciente. To je tisto, kar največ šteje," je dejal premier.

Spomnil je, da je v zadnjih dveh tednih obiskal kar nekaj bolnišnic, od Postojne, Jesenic ter UKC Ljubljana in danes UKC Maribor. "In ena stvar je skupna vsem. Tam, kjer imamo povezane ekipe, tam, kjer vsi zaposleni delujejo kot eno, tam ni težav. In jaz si želim, da bi to sporočilo, da se morajo razmere v zdravstvu reševati celovito, in ne parcialno za eno skupino, prodrlo v možgane vseh. Ker nihče v zdravstvu ne more delati sam," je poudaril premier.

Vsi zaposleni morajo po njegovih besedah delovati kot enotna ekipa. "In potem so stvari rešljive, tudi v zahtevnih pogojih, kot so današnji," je dodal.

Premier si želi, da bi to sporočilo prišlo tudi do sindikata Fides. "Hkrati pa ponovno dajem poziv - jutri so nova pogajanja, skrajni čas je, da se stavka zamrzne. Stavka danes ne koristi prav nič pri pogajanjih, škodi pa pacientom. In zanjo ni prav nobenega razloga več," je še dejal predsednik vlade.

Za obisk sta se premierju Golobu in ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel v izjavi zahvalila v. d. direktorja UKC Maribor Vojko Flis in strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda. Flis je dejal, da so se pogovarjali o delu ustanove in njenem razvoju ter o tem, kakšne bodo v prihodnje tudi zmogljivosti "drugega UKC v Sloveniji".

Strokovna direktorica pa je dodala, da sta si gosta ogledala nekatere oddelke oz. njihove "paradne konje takorekoč", predstavili so jima strokovno delo in izzive, ki jih čakajo.

Že predhodno je izjavo za medije podala tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki je dejala, da je Flis pojasnil, da v času stavke zdravniškega sindikata Fides delo poteka dobro. Organizirali so ga na podlagi vseh razpoložljivih možnosti, torej v izmenah in prek stalne pripravljenosti. Neprekinjeno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč tako potekata normalno, je zagotovila ministrica.

Časa za novinarska vprašanja ni bilo. Golob se bo, kot je napovedal, drevi udeležil še oddaje televizije POP TV na temo javnega zdravstva, ki bo potekala v živo z mariborske filozofske fakultete.