Odstopil direktor STA / »Ni ozadja, ni nezadovoljstva z mojim delom«

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc je podal odstopno izjavo. Za predčasni odhod se je odločil iz osebnih razlogov.

© Borut Krajnc

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc je na današnji seji nadzornega sveta STA podal odstopno izjavo. Za predčasni odhod se je odločil iz osebnih razlogov, zadnji dan njegovega dela na STA bo predvidoma 13. maj. Nadzorni svet bo razpis za novega direktorja oziroma direktorico objavil predvidoma v torek.

"Ni ozadja, ni nezadovoljstva z mojim delom, ampak le čisto osebna odločitev, da tretjič izkoristim možnost, da lahko kot upokojenec delam, kar me veseli," ob napovedi svojega odstopa in odhodu v upokojitev pojasnjuje Kadunc.

"Imel sem privilegij dobri dve leti in pol voditi čudovite sodelavce in se boriti zanje ter s tem za STA. Prepričan sem, da bo uspelo zaposlenim in nadzornemu svetu najti novega direktorja, ki bo ne le nadaljeval, ampak tudi nadgradil moje delo," še poudarja Kadunc.

Med pomembnejšimi projekti, ki so pred STA v bližnji prihodnosti, izpostavlja sprejem strategije STA do leta 2027, sklepno fazo revizije računskega sodišča in pripravo predloga sprememb zakona o STA, ki nastaja na ministrstvu za kulturo.

Kadunc, sicer med drugim nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, je na čelo STA kot edini prijavljeni na razpisu prišel 31. oktobra 2021, najprej kot vršilec dolžnosti direktorja, s 1. januarjem 2022 pa je dobil poln petletni mandat. "Na razpis sem se tedaj prijavil, ker sem vedel, da so pred STA težki časi, in ker sem bil prepričan, da morda lahko pri njihovi prebroditvi pomagam," pojasnjuje Kadunc.

Nasledil je dolgoletnega direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki je konec septembra 2021 odstopil po skoraj enoletni ustavitvi financiranja javne službe STA v času vlade Janeza Janše ter neuspešnih pogajanjih s tedanjim direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo o vnovični vzpostavitvi financiranja.

Kadunc je po prevzemu položaja na STA svoja prizadevanja najprej usmeril v zagotovitev finančne stabilnosti agencije. Ta je bila zaradi ustavitve financiranja s strani prejšnje vlade na robu nelikvidnosti. Brez donacij v skupni višini nekaj čez 480.000 evrov, zbranih leta 2021 v odmevni akciji Za obSTAnek, bi agenciji, ki je bila ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije, grozil stečaj.

Poleg tega je STA po njegovem prihodu uspelo skleniti pogodbe za financiranje javne službe za 2021 in 2022. "Z razumevanjem nove vlade pa nam je po skoraj desetletju v letu 2023 uspelo znesek sofinanciranja znatno dvigniti, in sicer za 12 odstotkov, za letos pa nato še za 5,5 odstotka. Ob tem nam je zaradi dobrega dela zaposlenih uspelo bistveno povečati prihodke iz tržne dejavnosti. To pa je omogočilo, da smo se tudi kadrovsko sanirali," navaja Kadunc.

Agencija, ki ima danes okrog 90 redno zaposlenih, je v tem času uspela zagnati nove razvojne in tržne aktivnosti, tako je med drugim uvedla video servis ter prevzela in razvila spletni portal v angleškem jeziku The Slovenia Times. Sprejeta je bila tudi v Združenje sredozemskih tiskovnih agencij (AMAN) in je med ustanovnimi članicami skupnega projekta tiskovnih agencij iz vse Evrope, Evropskega novinarskega središča s sedežem v Bruslju.