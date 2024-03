»Otroci umirajo od lakote. Tega ne smemo dovoliti.«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Izrael opozorila, da se ima sicer pravico braniti pred Hamasom, a da prebivalci Gaze potrebujejo takojšnji humanitarni premor, ki bo privedel do trajne prekinitve ognja

Prebivalci Gaze potrebujejo takojšnji humanitarni premor, ki bo privedel do trajne prekinitve ognja, je danes v Evropskem parlamentu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V razpravi pred vrhom EU, ki bo prihodnji teden, je sporočila, da je EU aktivirala mehanizem civilne zaščite, da bi še okrepili podporo Palestincem.

"Seveda ima Izrael pravico, da se brani in bori proti Hamasu. Vendar pa je treba ves čas zagotavljati varnost civilistov v skladu z mednarodnim pravom. Trenutno obstaja zgolj en način za zagotovitev zadostne humanitarne pomoči. Prebivalci Gaze potrebujejo takojšen humanitarni premor, ki bo privedel do trajne prekinitve ognja. Potrebujejo ga zdaj," je povedala von der Leyen.

Razmere v Gazi so po njenih besedah dosegle točko preloma, pri čemer je opozorila, da otroci umirajo od lakote. "Tega ne smemo dovoliti. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi to ustavili," je poudarila.

Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Predsednica komisije je povedala, da je treba izkoristiti vse možne poti za dobavo pomoči, tudi v zadnjih dneh vzpostavljeni pomorski koridor od Cipra do Gaze, ki je rezultat "mednarodnega sodelovanja brez primere". Koridor, po katerem se je danes odpravila prva ladja s humanitarno pomočjo, lahko močno prispeva k povečanju pomoči za prebivalce severnega dela območja Gaze, je dejala.

Poleg tega je več držav, tudi nekatere članice EU, humanitarno pomoč začelo dobavljati iz zraka, je še povedala. EU je tako aktivirala tudi mehanizem civilne zaščite, da bi še okrepili podporo. Vse članice je pozvala, naj v okviru mehanizma prispevajo svoje zmogljivosti.

Spomnila je na dramatične prizore med razdeljevanjem humanitarne pomoči v Gazi, zaradi česar je po njenem mnenju ključno sodelovanje z agencijami, ki so na terenu. Med temi je agencija Združenih narodov za podporo palestinskim beguncem (UNRWA), ki se je znašla pod plazom obtožb zaradi domnevnega sodelovanja nekaterih uslužbencev v oktobrskih napadih palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael.

UNRWA in ZN so sprejeli ustrezne ukrepe, zaradi česar bo Evropska komisija agenciji izplačala 50 milijonov evrov finančne podpore, je von der Leyen povedala v razpravi z evropskimi poslanci o pripravah na vrh EU prihodnji teden.

V ospredju zasedanja voditeljev članic EU, ki bo 21. in 22. marca, bodo zunanjepolitične teme in varnost. Na dnevnem redu imajo poleg dogajanja na Bližnjem vzhodu nadaljnjo podporo Ukrajini in širitev. Med drugim bodo odločali o začetku pristopnih pogajanj z BiH.

Poslanec Siegfried Muresan (EPP) je ocenil, da morajo evropske institucije EU poslati sporočilo kandidatkam, da jih bodo podpirale pri izpolnjevanju kriterijev in da takoj, ko jih bodo izpolnile, lahko vstopijo. Njihov vstop je tudi v interesu EU, je dejal. "Bolj kot bodo one varne, varnejši bomo tudi mi v EU," je dodal.

Več evropskih poslancev, med njimi vodja skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber, je v razpravi omenilo širši vidik varnosti, in sicer so poudarjali, da mora EU poskrbeti tudi za prehransko in energetsko varnost ter za varnost preskrbe s surovinami. Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je ob koncu razprave napovedal, da bo komisija predstavila svoj predlog tudi glede podnebne varnosti.

Vodja skupine socialistov (S&D) Iratxe Garcia Perez je izpostavila, da ni varnosti, če ni miru, kar velja tako za Ukrajino kot Bližnji vzhod. Več poslancev je omenilo, da je nujno ves čas zagotavljati zaščito civilistov v Gazi.

Belgijska ministrica Lahbib je poudarila, da potrebujemo takojšnje premirje na območju Gaze in uresničitev rešitve dveh držav kot edine poti do trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Nekaj poslancev je bilo v razpravi kritičnih tudi do izbire von der Leyen za vodilno kandidatko EPP na evropskih volitvah. "Nimate podpore Ircev," je von der Leyen sporočil poslanec Chris Macmanus (Levica) in kot eno od spornih točk omenil njen predlog za vzpostavitev evropskega komisarja za obrambo v času krize visokih življenjskih stroškov.

