»Zahodni Balkan se bo letos verjetno soočil s povečanim tveganjem medetničnega nasilja«

Na to je v svojem letnem poročilu opozoril urad direktorja ameriške obveščevalne službe (ODNI)

Zahodni Balkan se bo letos soočal s povečanim tveganjem medetničnega nasilja, je v svojem letnem poročilu v ponedeljek opozoril urad direktorja ameriške obveščevalne službe (ODNI). Napetosti bodo po ocenah urada zaostrili nacionalistični voditelji, pri čemer so posebej izpostavili predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika.

V letnem poročilu ameriške obveščevalne skupnosti o grožnjah v svetu, ki ga je urad objavil na svoji spletni strani, piše, da se bo "Zahodni Balkan v letu 2024 verjetno soočil s povečanim tveganjem lokaliziranega medetničnega nasilja".

Opozorili so, da bodo nacionalistični voditelji verjetno zaostrili napetosti v svojo politično korist. Obenem so ocenili, da bodo zunanji akterji okrepili in izkoristili etnične razlike, da bi povečali ali zaščitili svoj regionalni vpliv ali preprečili večjo integracijo Balkana v EU ali evroatlantske institucije.

V delu poročila, ki se nanaša na Zahodni Balkan, so spomnili na lanske spopade med srbskimi nacionalisti in kosovskimi oblastmi na severu države, ki so privedli do smrti in ranjenih.

V spopadih med Srbi in varnostnimi silami v Zvečanu je bilo maja ranjenih več deset pripadnikov Natove misije na Kosovu Kfor. V kraju Banjska pa je bil septembra v oboroženem napadu na kosovsko policijo ubit kosovski policist, kasneje pa še trije srbski napadalci.

V poročilu so posebej opozorili tudi na sporno Dodikovo delovanje. Izpostavili so, da vodja bosanskih Srbov izvaja provokativne korake za nevtralizacijo mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, da bi zagotovil de facto odcepitev Republike Srbske.

Njegovo delovanje bi po oceni ameriških obveščevalcev lahko spodbudilo voditelje bošnjaškega prebivalstva, da okrepijo svoje zmogljivosti, da bi zavarovali svoje interese, to pa bi po navedbah poročila lahko privedlo do nasilnih konfliktov.

Predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik, ki ohranja tesne stike z Moskvo, ne skriva odcepitvenih teženj, pred časom pa je napovedal sprejetje volilnega zakona, ki bi v tej entiteti omogočil izvedbo lastnih volitev. ZDA in Združeno kraljestvo so zaradi delovanja v nasprotju z določili daytonskega mirovnega sporazuma proti njemu uvedle tudi sankcije.