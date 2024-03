»Za 'zaščitnike genocida' ni in ne bo miru«

Slovenski center PEN je na kabinete predsednika vlade, predsednice države in predsednice državnega zbora naslovil poziv proti genocidu na območju Gaze ter k prekinitvi gospodarskih in vojaških stikov Slovenije z Izraelom

Shod v podporo Palestink in Palestincev v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Slovenski center PEN je v ponedeljek na kabinete predsednika vlade, predsednice države in predsednice državnega zbora naslovil poziv proti genocidu na območju Gaze ter k prekinitvi gospodarskih in vojaških stikov Slovenije z Izraelom. Poleg slovenskega PEN je poziv podpisala še pesnica Alenka Jovanovski.

"Nekoč bo konec te nezamisljive strahote, ki se dogaja v Gazi. Če nočete stati na napačni strani pravičnosti in univerzalne resnice, vas svobodno pišoči in razmišljujoči posamezniki pozivamo, da nemudoma in takoj prekinete vse pogodbe o trgovanju, vezane na Izrael, ter vsakršno gospodarsko ali vojaško sodelovanje z Izraelom," so zapisali podpisniki.

"Če nočete svojega notranjega miru prodati za nekaj šopov potiskanega papirja, boste prenehali sodelovati z genocidnim režimom. Za 'zaščitnike genocida' ni in ne bo miru."



Ob tem so poudarili, da niso vsi Izraelci nasprotniki Palestincev in da niso vsi, ki opozarjajo na nečloveškost razdiranja domov in življenj, antisemiti. Po njihovih besedah gre za manevre, ki jih uporabljajo tisti, ki skušajo prikriti svoje zločine in javnost napraviti neobčutljivo zanje.

Slovenski PEN je sicer že oktobra, kmalu po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael, vlado pozval, naj pozove Izrael, da te "ne sproži kaznovalnega pohoda v Gazo".