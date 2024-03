Slovenija obsodila spolno nasilje Hamasa med napadom na Izrael

Slovenija je zaskrbljena zaradi ugotovitev poročila, ki kaže na verjetnost spolnega nasilja Hamasa med napadom na Izrael, in obsoja vsakršno s konflikti povezano spolno nasilje

Samuel Žbogar je spomnil še na izjemno trpljenje žensk v Gazi, ki se soočajo z zlomom zdravstvenega sistema, lakoto, omejenim dostopom do zdravil in higienskih proizvodov ter uničenjem brez primere

© Borut Peterlin

Slovenija je zaskrbljena zaradi ugotovitev poročila misije ZN, ki kažejo na verjetnost spolnega nasilja Hamasa med napadom na Izrael, in obsoja vsakršno s konflikti povezano spolno nasilje, je v ponedeljek v VS ZN dejal predstavnik Slovenije Samuel Žbogar. Zavzel se je za nadaljnjo preiskavo, tudi poročil o krutem ravnanju s priprtimi Palestinci.

Misija ZN pod vodstvom posebne predstavnice za spolno nasilje v konfliktih Pramile Patten je minuli teden po obisku Izraela objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da so pripadniki gibanja Hamas med napadom 7. oktobra in kasneje nad zajetimi talci izvajali spolno nasilje, vključno s posilstvi. Patten je v ponedeljek poročilo predstavila v Varnostnem svetu ZN.

Žbogar je ob tej priložnosti spolno nasilje v povezavi s konflikti obsodil kot hudo kršitev človekovih pravic in menil, da je treba obtožbe nadalje preiskati, da bi krivci tudi odgovarjali za svoja dejanja. Od Izraela pričakuje, da bo dovolil dostop pristojnim organom v okviru Združenih narodov, ki bi lahko izvedli celovito preiskavo.

Slovenija je še naprej zaskrbljena tudi za talce, ki naj bi bili prav tako žrtve spolnega nasilja, in poziva k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi.

Obenem pa je Žbogar enako mero zaskrbljenosti v izjavi, ki jo je slovenska misija objavila na omrežju X, izrazil tudi nad poročili o krutem, nečloveškem in ponižujočem ravnanju s Palestinci v priporih, med hišnimi racijami in na nadzornih točkah. Treba je preiskati tudi ta poročila, je dejal in opozoril, da se je v zadnjih mesecih izjemno povečalo število aretiranih in priprtih Palestincev.

Spomnil je še na izjemno trpljenje žensk v Gazi, ki se soočajo z zlomom zdravstvenega sistema, lakoto, omejenim dostopom do zdravil in higienskih proizvodov ter uničenjem brez primere. Pozval je k spoštovanju mednarodnega prava, vključno s humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic.