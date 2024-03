Andrew Tate znova pridržan v okviru preiskave spolnega nasilja

Tokrat so spornega spletnega vplivneža pridržali v okviru preiskave več primerov kaznivih dejanj spolnega nasilja, ki naj bi jih zagrešil med letoma 2012 in 2015

Provokativni britansko-ameriški spletni vplivnež Andrew Tate je bil skupaj z bratom Tristanom znova pridržan v Romuniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tokrat so brata Tate pridržali v okviru preiskave več primerov kaznivih dejanj spolnega nasilja, ki naj bi jih zagrešila v Združenem kraljestvu med letoma 2012 in 2015.

Tožilstvo v Bukarešti je danes v izjavi navedlo, da so romunski organi pregona v ponedeljek "izvršili dva evropska naloga za prijetje, ki so ju izdali pravosodni organi v Londonu zaradi storitve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in izkoriščanja oseb na ozemlju Združenega kraljestva".

Tiskovni predstavnik bratov Tate je danes povedal, da tokrat gre za obtožbe o spolnih napadih, ki segajo v obdobje med letoma 2012 in 2015. Po njegovih besedah je britansko tožilstvo "omenjene obtožbe v letih 2017-2019 že zavrnilo, vendar so se zdaj ponovno pojavile".

37-letni nekdanji profesionalni kickbokser in spletni vplivnež Andrew Tate, ki je med drugim znan po provokativnih komentarjih in poniževalnem odnosu do žensk, je ob tem skupaj s 35-letnim bratom Tristanom obtožen sodelovanja v trgovini z ljudmi, posilstva in vodenja kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk.

Andrew in Tristan Tate, ki zavračata vse obtožbe, sta bila lani poleti skupaj z dvema romunskima državljankama obtožena več kaznivih dejanj - med drugim tudi, da sta leta 2021 v Romuniji ustanovila kriminalno združbo za trgovino z ljudmi in prostitucijo, ki je delovala tudi v drugih državah, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom. Žrtve naj bi zvabila v prostitucijo z lažnimi obljubami. Andrew Tate je obtožen posilstva ene od žrtev, Tristan pa napeljevanja k nasilju.

Sodišče v romunski prestolnici naj bi danes odločalo tudi o tem, ali bosta brata Tate po ponedeljkovi aretaciji ostala v priporu, potem ko je avgusta lani odločilo, da bosta na sojenje zaradi naštetih obtožb lahko čakala na prostosti - ob rednem javljanju na policiji.

