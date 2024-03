»Ta vojna je vojna proti otrokom. To je vojna proti njihovemu otroštvu in prihodnosti.«

Izrael širi omejitve pri dobavah pomoči za Gazo

Shod za Palestino v Ljubljani 19. oktobra lani

© Gašper Lešnik

Preživetje prebivalstva Gaze je odvisno od humanitarne pomoči. Prihaja je zelo malo in omejitve se povečujejo, je opozoril vodja agencije Združenih narodov (ZN) za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini. Kot zadnji tak primer je navedel izraelsko zavrnitev tovornjaka s pomočjo, ker je ta vključevala medicinske škarje.

Kot je na omrežju X zapisal Lazzarini, so škarje, ki se koristijo pri oskrbi otrok, del dolgega seznama, ki jih izraelske oblasti prepovedujejo z utemeljitvijo, da gre za blago z dvojno rabo.

Na tem seznamu so tudi številni drugi medicinski pripomočki, kot so anestetiki, solarne luči, kisikove jeklenke, tablete za čiščenje vode, zdravila proti raku itd.

V luči vse hujše humanitarne krize v Gazi je Lazzarini pozval k pospešeni dobavi pomoči, saj da je od nje odvisnih dva milijona življenj.

Kot je danes še zapisal na omrežju X, je bilo v nekaj več kot štirih mesecih vojne v Gazi ubitih več otrok kot v štirih letih vojn po svetu skupaj. "Ta vojna je vojna proti otrokom. To je vojna proti njihovemu otroštvu in prihodnosti," je dodal.

Pri tem se je Lazzarini skliceval na podatke ZN, ki kažejo, da je bilo med letoma 2019 in 2022 v spopadih po vsem svetu ubitih 12.193 otrok. Te podatke pa je primerjal s poročili oblasti v Gazi, ki navajajo, da je v enklavi med oktobrom in koncem februarja umrlo več kot 12.300 otrok.

COGAT, organ izraelskega obrambnega ministrstva, pristojen za palestinske civilne zadeve, je danes zavrnil obtožbe, da Izrael preprečuje dostop osnovne humanitarne pomoči v Gazo. Ob tem je Lazzarinija obtožil laganja v svoji objavi na omrežju X, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V Gazo je vstopilo več kot 16.000 tovornjakov, pri čemer le 1,5 odstotkov tovornjakov ni imelo dovoljenja. Večina je bila ponovno usklajena in je vstopila pozneje. Vaši viri informacij so napačni. Ves čas smo v stiku z organi ZN in o tem nismo slišali niti besede," je v odzivu na izjave Lazzarinija še dodal COGAT.

Iz mesta Gaza na severu palestinske enklave katarska televizija Al Jazeera medtem danes poroča o domnevnem četrtem napadu izraelskih sil na civiliste, ki so čakali na razdeljevanje pomoči. V streljanju naj bi izraelski vojaki ubili devet ljudi, še 20 pa ranili.