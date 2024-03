»Lakota se koristi kot orožje«

Prebivalci Gaze se bojujejo za lastno preživetje

Lakota se v Gazi koristi kot orožje, je v torek v Varnostnem svetu ZN dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. V luči vse hujše humanitarne krize v palestinski enklavi je poudaril, da ta ni nastala kot posledica naravne nesreče, pač pa da je bila ustvarjena umetno.

"Ta humanitarna kriza ... ni naravna nesreča, ni poplava, ni potres," je v govoru na sedežu ZN v New Yorku povedal Borrell, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Lakota se koristi kot orožje," je prepričan šef diplomacije EU. "Ko obsojamo dogajanje v Ukrajini, moramo z enakimi besedami govoriti o tem, kar se dogaja v Gazi," je še dodal.

Kot je poudaril, se prebivalci Gaze bojujejo za lastno preživetje, Evropska unija pa se po najboljših močeh trudi, da bi v Gazo prispela človekoljubna pomoč.

"Ta humanitarna kriza ... ni naravna nesreča, ni poplava, ni potres."



Josep Borrell,

visoki zunanjepolitični predstavnik EU

Španski diplomat, ki je bil od začetka aktualne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu večkrat kritičen do Izraela, je ob tem poudaril, da so prisiljeni iskati alternativne načine za dobavo te pomoči iz zraka ali prek morja. "Naravni način dobave pomoči po cestah se zapira, umetno zapira," je pojasnil.

Da Izrael širi omejitve pri dobavah pomoči za Gazo, je pred njim v ponedeljek opozoril vodja agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini.

Zaradi omejitev dobav pomoči je več evropskih držav sodelovalo pri letalskih preletih, med katerimi so prebivalcem Gaze odvrgli pakete pomoči, proti Bližnjem vzhodu pa je v torek s Cipra izplula prva ladja s pomočjo v okviru novega humanitarnega koridorja.

Razmere v Gazi, kjer je bilo v izraelskih napadih v več kot pet mesecih ubitih več kot 31.000 ljudi, so še posebej hude na severu enklave, od koder zdravstvene oblasti poročajo o smrtih otrok zaradi podhranjenosti in dehidracije.

Združeni narodi sicer pozdravljajo okrepljene dobave pomoči iz zraka in po morju, a poudarjajo, da to ne more v zadostni meri nadomestiti dostave po kopnem.