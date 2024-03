ZN / Umrljivost otrok pred petim letom leta 2022 rekordno nizka

Kljub temu avtorji poročila opozarjajo, da se lahko trend hitro obrne, če si države ne bodo prizadevale za zaščito najmlajših

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je kot ključno izpostavil potrebo po izboljšanju dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev za vsako žensko in otroka, ne glede na to, kje živi

© Violaine Martin / UN

Leta 2022 je po svetu pred petim letom starosti umrlo manj kot pet milijonov otrok, kar je rekordno nizka raven, je razvidno iz danes objavljenega poročila Medagencijske skupine ZN za oceno umrljivosti otrok (UN IGME). Kljub temu avtorji opozarjajo, da se lahko trend hitro obrne, če si države ne bodo prizadevale za zaščito najmlajših.

"Veliko je dobrih novic, glavna pa je, da smo dosegli zgodovinsko raven umrljivosti otrok, mlajših od pet let, ki je (...) prvič dosegla manj kot pet milijonov," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala vodja oddelka za zdravje pri Skladu ZN za otroke (Unicef) Helga Fogstad. Navedla je, da so v letu 2022 našteli 4,9 milijona smrti otrok pred petim letom starosti, kar je glede na izsledke poročila 51 odstotkov manj kot leta 2000 in 62 odstotkov manj kot leta 1990.

Po besedah izvršne direktorice Unicefa Catherine Russell se za temi številkami skrivajo zgodbe zdravstvenega osebja, ki pomaga pri porodih, cepi otroke proti smrtonosnim boleznim in obiskuje družine na domu. "Desetletja prizadevanj posameznikov, skupnosti in držav, da bi otrokom zagotovili poceni, kakovostne in učinkovite zdravstvene storitve, so dokaz, da imamo znanje in orodja za reševanje življenj," je poudarila.

Tedros Adhanom Ghebreyesus,

generalni direktor WHO

Iz poročila, ki ga je Unicef pripravil skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in Svetovno banko, je razvidno, da je napredek posebej opazen v državah v razvoju, kot so Malavi, Ruanda, Mongolija in Kambodža. Tam se je umrljivost v zgodnjem otroštvu od leta 2000 zmanjšala za več kot 75 odstotkov.

Kljub temu avtorji poročila opozarjajo, da gre za negotov dosežek in da se trend umrljivosti lahko hitro obrne, če si vse vpletene strani ne bodo prizadevale za zaščito najmlajših. Zmanjšanje števila smrti otrok pred petim letom se je namreč že upočasnilo na svetovni ravni, obenem pa je leta 2022 umrlo tudi 2,1 milijona otrok in mladih, starih od pet do 24 let.

Večino teh smrti so zabeležili v podsaharski Afriki in južni Aziji. "Kje se otrok rodi, ne bi smelo odločati o tem, ali bo živel ali umrl," je poudaril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in kot ključno izpostavil potrebo po izboljšanju dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev za vsako žensko in otroka, ne glede na to, kje živi.

Otroci po svetu večinoma umirajo zaradi vzrokov, ki jih je mogoče preprečiti, kot so zapleti pri porodu, prezgodnji porod, pljučnica, diareja in malarija. Med 162 milijoni otrok, mlajšimi od pet let, ki so po svetu umrli od leta 2000, jih je kar 72 milijonov življenje izgubilo zaradi zapletov pri porodu, je še razvidno iz poročila.