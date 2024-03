Volitve v Rusiji / Putin osvojil peti predsedniški mandat

Na ruskih predsedniških volitvah je glede na izide vzporednih volitev s 87,8 odstotki glasov zmagal trenutni predsednik Vladimir Putin. Njegova zmaga je bila pričakovana, saj na volitvah ni imel prave konkurence.

Na ruskih predsedniških volitvah je glede na izide vzporednih volitev s 87,8 odstotki glasov zmagal trenutni predsednik Vladimir Putin, je danes po zaprtju volišč sporočila državna javnomnenjska agencija Vtsiom. Putin si je tako zagotovil svoj peti predsedniški mandat. Njegova zmaga je bila pričakovana, saj na volitvah ni imel prave konkurence.

Na prepričljivo zmago kažejo tudi prvi delni uradni izidi volilne komisije, po katerih je dolgoletni predsednik dobil 88 odstotkov glasov, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Delni izidi temeljijo na preštetju glasov s 24,4 odstotka volišč.

Putin je tako verjetno dosegel najboljši volilni rezultat, saj je pred tem na predsedniških volitvah največji odstotek glasov prejel leta 2018, in sicer 76,7 odstotka, poroča portal tiskovne agencije Reuters.

Na prve izide se je že odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je Putina označil za diktatorja, željnega oblasti.

"Vsem na svetu je jasno, da je ta figura - kot se je v zgodovini že velikokrat zgodilo - preprosto bolna od oblasti in dela vse, da bi vladala večno. Ni zla, ki ga ne bi storil, da bi podaljšal svojo oblast," je dodal.

Poljsko zunanje ministrstvo je medtem opozorilo, da volitve niso bile zakonite, svobodne in poštene in dodalo, da je glasovanje potekalo ob strogi represiji in v okupiranih delih Ukrajine, s čimer je bilo kršeno mednarodno pravo.

Zaveznik pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Leonid Volkov, pa je zavrnil rezultat volitev. "Odstotki podpore za Putina seveda nimajo niti najmanjše zveze z realnostjo," je poudaril.

V največji državi na svetu z okoli 113 milijoni volilnih upravičencev so volitve prvič potekale tri dni. Prva volišča so že v četrtek zvečer po srednjeevropskem času odprli na polotoku Kamčatka, kot zadnja pa so danes ob 19. uri zaprli volišča v eksklavi Kaliningrad. Volitve so tokrat potekale tudi v zasedenih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson ter na polotoku Krim.

Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada od leta 1999, tudi na tokratnih volitvah ni imel prave konkurence. Proti njemu so se pomerili trije kandidati, ki pa so vsi zvesti njegovemu režimu in niso imeli možnosti za zmago.

Tridnevne predsedniške volitve so zaznamovali ukrajinski napadi z droni pa tudi številni incidenti na voliščih po vsej državi in v zasedenih ukrajinskih regijah. Ljudje so namreč v petek med drugim vlivali barvo v volilne skrinjice, ponekod pa naj bi prišlo tudi do poskusov zažiga.

V okviru pobude "Opoldne proti Putinu" pa so danes mnogi v številnih ruskih mestih pokazali odpor do Putinove dolgoletne vladavine. Kot je sporočila nevladna organizacija za človekove pravice OVD-Info, je bilo danes v Rusiji v povezavi z volitvami pridržanih najmanj 74 ljudi.

